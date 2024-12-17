Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تقليص دوام المدارس في واسط
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الصراع استمر في 2024.. ميسي هزم كريستيانو رونالدو

رياضة

2024-12-17 | 04:33
الصراع استمر في 2024.. ميسي هزم كريستيانو رونالدو
420 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي في التفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي على صعيد الألقاب في 2024.

ويعاني كريستيانو رونالدو على مستوى الألقاب مع منتخب البرتغال منذ تحقيق دوري أمم أوروبا في نسخته الأولى عام 2019.


ومنذ الانتقال إلى النصر السعودي، لم يحقق رونالدو أي لقب على مستوى الأندية إلا بطولة كأس الأندية العربية للأبطال في 2023, هي مسابقة غير رسمية.

كريستيانو رونالدو في 2024
وخلال عام 2024، تأكدت عقدة رونالدو مع النصر، حيث حل "العالمي" وصيفاً في الدوري السعودي خلال موسم 2023-2024 خلف الهلال.

كذلك، خسر النصر أمام الهلال بركلات الترجيح في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

وودع النصر بركلات الترجيح أمام العين الإماراتي مسابقة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي، بعد التعادل 4-4 في مجموع المباراتين.

وعلى صعيد كأس السوبر السعودي، خسر النصر في نصف النهائي 1-2 أمام الهلال.

وفي كأس الأمم الأوروبية، ودع رونالدو البطولة مع البرتغال ضد فرنسا بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي في ربع النهائي.

ليونيل ميسي في 2024
ومن جانبه، حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي لقبين أحدهما كوبا أمريكا مع منتخب بلاده بالفوز 1-0 في النهائي على كولومبيا.

وبالإضافة إلى ذلك، فاز ميسي مع إنتر ميامي بلقب "درع المشجعين" في الدوري الأمريكي برقم قياسي من النقاط بلغ 74 نقطة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

الصراع استمر في 2024

ميسي هزم كريستيانو رونالدو

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس القارات للأندية 2024
07:01 | 2024-12-17
لهذه الأسباب.. داني أولمو يفقد بريقه في برشلونة!
05:13 | 2024-12-17
موعد حفل جوائز الفيفا مساء اليوم والقنوات الناقلة
04:26 | 2024-12-17
لوكمان أفضل لاعب إفريقي لعام 2024
15:58 | 2024-12-16
إصابة جديدة تداهم المنتخب السعودي قبل خليجي 26
14:05 | 2024-12-16
جائزة أفضل لاعب.. لهذا السبب تم استبعاد صلاح
13:10 | 2024-12-16
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

ارتفاع أعداد الجامعات الأهلية يثير مخاوف لجنة التعليم النيابية بشأن جودة التعليم
Play
ارتفاع أعداد الجامعات الأهلية يثير مخاوف لجنة التعليم النيابية بشأن جودة التعليم
07:17 | 2024-12-17
احتشاد العشرات من أبناء شمال البصرة للمطالبة بفرص عمل وتحسين الخدمات
Play
احتشاد العشرات من أبناء شمال البصرة للمطالبة بفرص عمل وتحسين الخدمات
07:14 | 2024-12-17
الزحامات الخانقة في بغداد تتسبب بخسائر مادية ضخمة وتأخير الموظفين والطلبة
Play
الزحامات الخانقة في بغداد تتسبب بخسائر مادية ضخمة وتأخير الموظفين والطلبة
07:08 | 2024-12-17
الصراع على تقاسم المناصب الإدارية يعطل عمل الحكومة المحلية في نينوى
Play
الصراع على تقاسم المناصب الإدارية يعطل عمل الحكومة المحلية في نينوى
06:58 | 2024-12-17
إدانات دولية لتوسعة الاحتلال الإسرائيلي في الجولان!
Play
إدانات دولية لتوسعة الاحتلال الإسرائيلي في الجولان!
06:50 | 2024-12-17
تحرك سوري للتفاوضِ مع العراقِ بشأنِ اكثر من الفي جندي لجأوا إليه
Play
تحرك سوري للتفاوضِ مع العراقِ بشأنِ اكثر من الفي جندي لجأوا إليه
06:42 | 2024-12-17
رسائل أمامية تلوح بالعقوبات: لانهاء تواجد الفصائل!
Play
رسائل أمامية تلوح بالعقوبات: لانهاء تواجد الفصائل!
06:36 | 2024-12-17
رئيسان لمجلس واحد.. ازمة صلاح الدين تأبى الانفراج
Play
رئيسان لمجلس واحد.. ازمة صلاح الدين تأبى الانفراج
14:53 | 2024-12-16
لا كهرباء.. في الصيف او الشتاء
Play
لا كهرباء.. في الصيف او الشتاء
06:19 | 2024-12-16
انفجار صهريج على طريق كوير – أربيل (فيديو)
Play
انفجار صهريج على طريق كوير – أربيل (فيديو)
04:46 | 2024-12-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.