الصراع استمر في 2024.. ميسي هزم كريستيانو رونالدو

ويعاني كريستيانو رونالدو على مستوى الألقاب مع منتخب البرتغال منذ تحقيق دوري أمم أوروبا في نسخته الأولى عام 2019.ومنذ الانتقال إلى النصر السعودي، لم يحقق رونالدو أي لقب على مستوى الأندية إلا كأس الأندية للأبطال في 2023, هي مسابقة غير رسمية.كريستيانو رونالدو في 2024وخلال عام 2024، تأكدت عقدة رونالدو مع النصر، حيث حل "العالمي" وصيفاً في الدوري السعودي خلال موسم 2023-2024 خلف الهلال.كذلك، خسر النصر أمام الهلال بركلات الترجيح في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.وودع النصر بركلات الترجيح أمام العين الإماراتي مسابقة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي، بعد التعادل 4-4 في مجموع المباراتين.وعلى صعيد كأس السوبر السعودي، خسر النصر في نصف النهائي 1-2 أمام الهلال.وفي كأس الأمم الأوروبية، ودع رونالدو البطولة مع البرتغال ضد فرنسا بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي في ربع النهائي.ليونيل ميسي في 2024ومن جانبه، حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي لقبين أحدهما كوبا أمريكا مع منتخب بلاده بالفوز 1-0 في النهائي على كولومبيا.وبالإضافة إلى ذلك، فاز ميسي مع إنتر ميامي بلقب "درع المشجعين" في الدوري الأمريكي برقم قياسي من النقاط بلغ 74 نقطة.