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سيميوني عن "تحدي برشلونة": لم أجد المفتاح بعد

رياضة

2024-12-20 | 14:52
سيميوني عن &quot;تحدي برشلونة&quot;: لم أجد المفتاح بعد
المصدر:
وكالات
885 مشاهدة

عبر المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، دييغو سيميوني، اليوم الجمعة، عن أمله في أن يتمكن أخيرا من إيجاد المفتاح للفوز على برشلونة، وذلك عندما يلتقي الفريقان غدا السبت في الدوري الإسباني، في مواجهة بحثا عن الانفراد بصدارة جدول الترتيب.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب بفارق الأهداف أمام أتلتيكو قبل المواجهة المنتظرة في ملعب "مونتجويك"، لكن الفريق الكتالوني لم يحقق سوى انتصار واحد في آخر ست مباريات له في المسابقة.

في المقابل، يواصل أتلتيكو مدريد تحت قيادة سيميوني تقديم عروض مذهلة، حيث فاز في آخر ست مباريات بالدوري، ضمن سلسلة انتصارات متتالية وصلت إلى 11 فوزًا في كافة المسابقات.

وفي حديثه عن المباراة، قال سيميوني في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "من الجيد أنني لم أفز هناك من قبل في حياتي. فزت في كل مكان، وفزت بالدوري هناك. إنه تحدٍ للتحسن".

وأضاف: "كلفنا هذا الكثير. الأرقام تتحدث عن نفسها. في الحقيقة، لم أجد المفتاح بعد". وواصل سيميوني: "الفريق يعمل بشكل جيد كوحدة واحدة، يبحث عن الفرص في كل مباراة لإيذاء المنافس، والتنافس، والتحسن".

كما أبدى سيميوني إعجابه بمستوى برشلونة، قائلا: "نواجه فريقا يلعب بشكل جيد للغاية. أنا معجب بخط الوسط الشاب الذي يمتلكه. رافينيا أحد أفضل اللاعبين في الدوري بفضل شجاعته وطريقة لعبه. لدينا نقاط قوتنا في المباراة، التي ستكون بالتأكيد مسلية".

من جهة أخرى، يدخل سيميوني المباراة بصفوف مكتملة، في حين يفتقد برشلونة خدمات نجمه لامين يامال والمدافع أندريس كريستيانسين بسبب الإصابة، بينما سيكون أنسوماني فاتي متاحًا للمشاركة في المباراة.

أما هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، فقد أكد رغم تباين نتائج الفريق الأخيرة وامتلاك أتلتيكو لمباراة مؤجلة، أنه لا يجب اعتبار نتيجة هذه المباراة حاسمة لأي من الفريقين.

وقال فليك: "لا أعتبرها مباراة نهائية. مباراة السبت لن تحسم لقب الدوري، لأن الموسم ما زال طويلا، ويجب علينا أن نواصل العمل".

وأضاف: "خسرنا في آخر مباراتين على أرضنا أمام لاس بالماس وليجانيس، ولكننا نقوم بعمل جيد أمام الفرق الكبرى".

وأوضح: "هذا الموسم نرغب في تحقيق أشياء كبيرة وسنواصل العمل. الخطوة التالية هي اللعب بشكل جيد أمام فريق رائع".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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اتليتكو مدريد

سيميوني

برشلونة

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