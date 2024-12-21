درجال يحذر من مواجهة اليمن ويكشف سبب عدم إقامة مباريات العراق في بغداد

وقال رئيس الاتحاد العراقي: "إن المنتخب لديه غيابات عديدة في بطولة كأس الخليج بالكويت، لكن منتخب أسود الرافدين سيلعب بمن حضر في منافسات البطولة التي تعد مرحلة إعدادية مهمة لتصفيات كأس العالم 2026، حيث يعد بلوغ المونديال هو والأهم بالنسبة للعراق".وأضاف: "مجموعتا خليجي 26 قويتان والفرق تقريباً بنفس المستوى، وقلت للاعبي المنتخب إن أصعب مباراة ستكون الانطلاقة أمام المنتخب اليمني الشقيق وعلينا أن نتجاوزها ونكون حذرين وبعدها نحافظ على النتائج الإيجابية للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة".وتابع: "كرة القدم تغيرت عن السابق ولم تعد تعتمد على اللعب الفردي بل باتت تتطلب جهدا جماعياً، وحين يغيب بعض النجوم يقع على عاتق باقي الفريق إبراز قدراتهم باللعب والروح الجماعية سواء في الجانبين الهجومي والدفاعي".وبين درجال قائلا: "بطولة خليجي 25 في كانت ناجحة بكل المقاييس ونتمنى تكرار إنجاز المنتخب الوطني والمحافظة على اللقب ونتمنى للأشقاء في الكويت أن تكون بطولة خليجي 26 ناجحة استمرارا للنجاح الذي تحقق في البصرة".وأكمل قائلا: "نعمل مع الجانب الكويتي على تأمين حضور أكبر عدد ممكن من الجماهير العراقية في بطولة كأس الخليج، خصوصا ونحن شاهدنا شغف الجماهير ورغبتهم الكبيرة في حضور المباريات ونحن نأمل أن نوفر كل السبل لهم".وفي إجابته عن سؤال بشأن عدم لعب مباريات المنتخب في بغداد، أوضح درجال بالقول: "‏لا يوجد حظر على إقامة المباريات الدولية في بغداد، مباريات المنتخب تقام في البصرة لأن ملعب البصرة هو الأكبر بالعراق".وأضاف: "أكبر ملعب في يتسع لثلاثين ألف متفرج ولكن بعد اكتمال ملعب التاجيات في (60 ألف) قد يتم توزيع مباريات المنتخب، أحيانا تقام في البصرة وأحيانا في بغداد".ويلعب المنتخب في المجموعة الثانية بكأس الخليج "خليجي 26" إلى جانب السعودية والبحرين واليمن.