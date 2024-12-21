صراع الصدارة.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني اليوم

نيوز – رياضة



يلتقي برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني مساء اليوم السبت 21 ديسمبر/ كانون الأول، في الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، على "مونتجويك"، في واحدة من أبرز مواجهات الموسم 2024-25.







هانزي فليك ودييغو سيميوني اثنان من أكثر المدربين تأثيرًا في الكرة الأوروبية، يقودان فريقين بأساليب لعب متناقضة، لكن كلاهما يطمح لتحقيق الفوز. فبرشلونة يدخل المواجهة كأقوى خط هجوم في الدوري، بينما يُعد أتلتيكو مدريد صاحب الدفاع الأقوى.



مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني تشهد تنافسًا فكريًّا تكتيكيًّا بين المدربين هانزي فليك ودييغو سيميوني، حيث يعتمد الألماني على الهجوم السريع والبناء المنظم، بينما يفضل الأرجنتيني الدفاع المتماسك والانضباط التكتيكي.



أساليب لعب متباينة وجهًا لوجه

قاد هانزي فليك النادي الكتالوني لتسجيل 50 هدفًا في 18 مباراة حتى الآن، حيث يعتمد المدير الفني الألماني على أسلوب الهجوم السريع، واستغلال المساحات عبر اللاعبين المهاريين مثل بيدري وداني أولمو.



يتمتع الفريق بخط هجوم ثلاثي خطير (لامين يامال ورافينيا وليفاندوفسكي)، ولكنه سيكون منقوصًا في هذه من خدمات صاحب الأصول المغربية بداعي الإصابة، مع دفاع عالي الخطوط يضغط باستمرار لاستعادة الكرة. تتجه الأنظار إلى هذه التي قد تحدد ملامح المنافسة على لقب "الليغا" هذا الموسم 2024-25، في مباراة لا تخلو من الإثارة، سواء على أرضية الميدان أو حتى على دكة البدلاء.هانزي فليك ودييغو سيميوني اثنان من أكثر المدربين تأثيرًا في الكرة الأوروبية، يقودان فريقين بأساليب لعب متناقضة، لكن كلاهما يطمح لتحقيق الفوز. فبرشلونة يدخل المواجهة كأقوى خط هجوم في الدوري، بينما يُعد أتلتيكو مدريد صاحب الدفاع الأقوى.مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني تشهد تنافسًا فكريًّا تكتيكيًّا بين المدربين هانزي فليك ودييغو سيميوني، حيث يعتمد الألماني على الهجوم السريع والبناء المنظم، بينما يفضل الأرجنتيني الدفاع المتماسك والانضباط التكتيكي.قاد هانزي فليك النادي الكتالوني لتسجيل 50 هدفًا في 18 مباراة حتى الآن، حيث يعتمد المدير الفني الألماني على أسلوب الهجوم السريع، واستغلال المساحات عبر اللاعبين المهاريين مثل بيدري وداني أولمو.يتمتع الفريق بخط هجوم ثلاثي خطير (لامين يامال ورافينيا وليفاندوفسكي)، ولكنه سيكون منقوصًا في هذه من خدمات صاحب الأصول المغربية بداعي الإصابة، مع دفاع عالي الخطوط يضغط باستمرار لاستعادة الكرة.

على الجانب الآخر، يرتكز أسلوب دييغو سيميوني على الصلابة الدفاعية. مع استقبال أتلتيكو مدريد 11 هدفًا فقط في 17 مباراة، يُظهر الفريق تنظيمًا دفاعيًّا مُحكمًا يعتمد على خطين متماسكين يقدمان دعمًا دائمًا للأجنحة.



تغييرات الأرجنتيني في اللقاءات الأخيرة، بما في ذلك إضافة كليمونت لينغليه وخافي غالان في الخط الخلفي، زادت من مرونة الفريق الدفاعية وقوته.



برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.. فليك لا يخسر أمام سيميوني!

التقى المدربان في مناسبتين فقط سابقًا، وكان ذلك في دوري أبطال أوروبا موسم 2020-21، حيث تمكن فليك حينها، مدرب بايرن ميونخ الألماني، من الفوز بنتيجة 4-0 في اللقاء الأول، بينما انتهت المواجهة الثانية بالتعادل 1-1.



لم يخسر فليك أي مباراة أمام سيميوني حتى الآن، وهذه الإحصائية تضيف مزيدًا من الحماس للمواجهة الأولى بينهما في الدوري الإسباني.



وأشاد المدرب السابق للمنتخب الألماني في تصريحاته الأخيرة بتنظيم مدرب "الأتليتي" الدفاعي، بينما أبدى الأخير إعجابه بأسلوب برشلونة الهجومي. مع تساوي الفريقين في النقاط، سيكون الانتصار مفتاحًا لصدارة الدوري.



من سيحسم بين برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم؟

بلا شك، فإن مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني هي مواجهة الموسم حتى الآن، سواء أكنت من محبي الكرة الهجومية الشاملة التي يقدمها هانزي فليك أو من عشاق التنظيم الدفاعي والانضباط الذي يشتهر به دييغو سيميوني، فإن هذه المواجهة تعد بمستوى عالٍ من المتعة والتشويق.



"البارسا" يسعى لتعزيز صدارته بفوزه على خصم عنيد، بينما يأمل نادي العاصمة مدريد في تحقيق انتصار يعيد له اليد العليا في المنافسة على اللقب. كل الأنظار ستكون موجهة إلى استاد "مونتجويك" مساء السبت، حيث يتنافس الفريقان على أكثر من ثلاث نقاط.. فمن سيحسم القمة؟