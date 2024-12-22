مباراة العراق واليمن في "خليجي 26".. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يأمل المنتخب العراقي
في الحفاظ على لقب بطولة كأس الخليج العربي
لكرة القدم، وذلك بعدما توج بالنسخة السابقة التي أقيمت في بلاده في عام 2023.
ويدخل المنتخب العراقي
النسخة الحالية كحامل للقب ويوجد في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات البحرين والسعودية واليمن.
في المقابل، يطمح المنتخب اليمني إلى تقديم أداء مشرف وتحقيق أول فوز في تاريخ مشاركاته بالمسابقة.
موعد مباراة العراق ضد اليمن والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب
جابر مبارك الحمد الصباح
اليوم الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول، وتنطلق الساعة الـ5:25 مساء (17:25) بتوقيت بغداد
ومكة المكرمة والدوحة، والساعة 18:25 بتوقيت الإمارات.
وينقل البث الحي والمباشر عبر القنوات الخليجية التالية:
قناة الكأس 1
قناة دبي الرياضية 1
قناة أبو ظبي الرياضية 1
قناة عُمان الرياضية
قناة الكويت الرياضية
قناة دبي الرياضية 1
قناة البحرين الرياضية
وفي آخر لقاء جمع بين الفريقين حقق منتخب "أسود الرافدين" فوزا كبيرا بـ5 أهداف في الدور نصف النهائي من النسخة السابقة من البطولة.
التشكيل المتوقع للعراق ضد اليمن في خليجي 26
وبناءً على الحصة التدريبية الأخيرة والمعطيات وجاهزية اللاعبين، فإن كاساس استقر على التشكيل الأساسي الذي سيدخل به مباراته الأولى في خليجي 26.
حراسة المرمى: جلال حسن
خط الدفاع: مصطفى سعدون، زيد تحسين، مناف يونس، أحمد مكنزي.
خط الوسط: أمير العماري، أحمد ياسين، إبراهيم بايش، علي جاسم، يوسف أمين.
خط الهجوم: أيمن حسين.
وبالنظر للتشكيلة وابتداء من مركز حراسة المرمى، فإن كاساس لا يريد أن يجازف بهذا المركز وسيعتمد على جلال حسن، على الرغم من رغبته منح الفرصة للحارسين محمد حسن وكميل سعد، حيث اختار عنصر الخبرة.
وفي خط الدفاع، فإن الأخبار السعيدة جاءت إلى كاساس مؤخرًا بجاهزية اللاعب مصطفى سعدون للعب بعد التأكد من حالته البدنية من قبل الجهاز الطبي، بالتالي سيكون في مركز الظهير الأيمن، إلى جانب اللاعب أحمد مكنزي الذي سيلعب بمركز الظهير الأيسر.
وفي قلب الدفاع، من المتوقع أن يبدأ كاساس بالثنائي مناف يونس وزيد تحسين، خصوصا أن ريبين سولاقا لم يصل إلى الجاهزية الكاملة، وكذلك هو الحال للاعب علي عدنان، مع إمكانية مشاركة علي فائز خلال الشوط الثاني من المباراة.
تغييرات كبيرة في خط وسط أسود الرافدين
في خط الوسط، سيبدأ كاساس بلاعبه المفضل أمير العماري، الذي من المتوقع أن يكون لاعب الوسط الوحيد الذي يمتلك خصائص دفاعية، إذ من المؤمل أن يشرك إبراهيم بايش وأحمد ياسين في مركز صناعة اللعب من أجل صنع الفرص لأسود الرافدين.
وسيدفع كاساس بكامل قوته في الهجوم، حيث من المتوقع أن يشرك علي جاسم في مركز الجناح الأيسر ويوسف أمين على اليمين، ليكون الاعتماد عليهما لإيصال الكرات إلى قلب الهجوم أيمن حسين، الذي سيقود خط الهجوم مع بعض التوقعات بالبدء بالمهاجم مهند علي لمنحه الثقة الكاملة في المباراة.