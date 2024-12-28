اخر امل لبرشلونة للحفاظ على اولمو .. ماذا حدث

وفشلت نادي برشلونة في الحصول على حكم بأحقيتها في تسجيل داني أولمو يوم الماضي بعد رفض تسجيل الدولي الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.وتوجب على برشلونة من أجل الحصول على قرار بتسجيل أولمو جني المزيد من الأموال خلال الفترة المقبلة كي يسوي أوضاعه المالية ومن ثم يمكنه آنذاك تسجيل اللاعب في قائمته.وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة تسعى لإتمام صفقة ستوفر لهت المال اللازم للحصول على الموافقة بتسجيل أولمو.ويعمل برشلونة على بيع جزء من مقاعد كبار الزوار بملعبه "سبوتيفاي كامب نو" لأحد الشركات.ولكن "موندو ديبورتيفو" أوضحت أن عدد مقاعد كبار الزوار التي تم تسويقها لا تزال غير كافية للحصول على المبلغ اللازم لإتمام عملية تسجيل أولمو.ويأمل برشلونة أن يكمل تلك العملية التي تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو قبل الأحد المقبل كي يتمكن من الدخول إلى عام 2025 ولاعبه أولمو مسجل بين صفوفه.وفيما يخص حكم الدرجة الأولى فلقد رفع برشلونة دعوى قضائية أخرى ضد رابطة الدوري الإسباني، سيتم النظر فيها يوم الإثنين، في ظل عدم قناعة النادي بقرار الرفض وخيبة الأمل الكبيرة تجاهه.وسيدخل برشلونة معركته القضائية بحجة أن لجنة المندوبين قد غيرت بعض قواعد "اللعب النظيف"، وهي قواعد لم تصدق عليها الجمعية العمومية التي تمثل أندية القسمين الأولى والثاني، مما أثر سلبياً على النادي في القرار وأفشل عمليه التسجيل.يذكر أن عقد انضمام أولمو للبارسا يمتد حتى عام 2030 حيث شارك اللاعب القادم من ريد بول لايبزيغ مقابل 60 مليون يورو، في 15 مباراة سجل فيها 6 أهداف وصنع آخروكان برشلونة سجل أولمو بشكل مؤقت في قائمته قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية، وذلك حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد أيام من التعاقد معه من لايبزيغ، مستفيداً من إصابة مدافعه الدنماركي من أندرياس كريستنسن.