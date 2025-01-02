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بمواجهة الغد.. فينيسيوس يعود إلى قائمة ريال مدريد

رياضة

2025-01-02 | 14:39
بمواجهة الغد.. فينيسيوس يعود إلى قائمة ريال مدريد
المصدر:
موقع كووورة
731 مشاهدة

عاد فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الغائب للإيقاف في المباراة الأخيرة لريال مدريد في عام 2024، إلى صفوف الفريق، استعدادا لمواجهة فالنسيا ضمن منافسات الليجا، غدا الجمعة.

ويعود فينيسيوس إلى القائمة بعد الإيقاف مباراة أمام إشبيلية في المباراة الأخيرة للريال في كانون أول الماضي.

كما استدعى كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي، البرازيلي إندريك عقب تجاوز آلام عضلية خفيفة منعته من استكمال المران في 31 من كانون أول الماضي.

ورغم أن المدافع النمساوي ديفيد ألابا يتدرب على نفس وتيرة زملائه، فقد أكد أنشيلوتي عودته للعب في 19 من كانون ثان المقبل أمام لاس بالماس.

ويتحسن ألابا بعد عام من الغياب عن الملاعب، تدريجيا في المجموعة ولن يتوجه إلى فالنسيا ولن يخوض كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

وتضم قائمة الريال في مباراة فالنسيا في الدوري الإسباني الأسماء التالية:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليز.

الدفاع: لوكاس فاسكيز - خيسوس باييخو - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - فران جارسيا - فيرلاند ميندي.

الوسط: أوريلين تشواميني - فيدي فالفيردي - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - داني سيبايوس - جود بيلينجهام - أردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - مبابي - إندريك - إبراهيم دياز.
 
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فينيسيوس

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