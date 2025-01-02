بمواجهة الغد.. فينيسيوس يعود إلى قائمة ريال مدريد

ويعود فينيسيوس إلى القائمة بعد الإيقاف مباراة أمام إشبيلية في المباراة الأخيرة للريال في كانون أول الماضي.كما استدعى كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي، البرازيلي إندريك عقب تجاوز آلام عضلية خفيفة منعته من استكمال المران في 31 من كانون أول الماضي.ورغم أن المدافع النمساوي ديفيد ألابا يتدرب على نفس وتيرة زملائه، فقد أكد أنشيلوتي عودته للعب في 19 من كانون ثان المقبل أمام لاس بالماس.ويتحسن ألابا بعد عام من الغياب عن الملاعب، تدريجيا في المجموعة ولن إلى فالنسيا ولن يخوض كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليز.الدفاع: لوكاس فاسكيز - خيسوس باييخو - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - فران جارسيا - فيرلاند ميندي.الوسط: أوريلين تشواميني - فيدي فالفيردي - إدواردو كامافينجا - مودريتش - داني سيبايوس - جود بيلينجهام - أردا جولر.الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - مبابي - إندريك - إبراهيم دياز.