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صلاح يسعى لتحقيق رقمين مميزين أمام يونايتد

رياضة

2025-01-05 | 09:28
صلاح يسعى لتحقيق رقمين مميزين أمام يونايتد
333 مشاهدة

يطمح النجم المصري مهاجم فريق ليفربول إلى تعزيز أرقامه المميزة، عندما يواجه "فريسته المفضلة" مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، على ملعب "آنفيلد"، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ويمر محمد صلاح في أفضل أيام مسيرته الكروية حاليا، بفضل الأرقام التاريخية التي يواصل تحقيقها هذا الموسم، إذ سجل 20 هدفا في مختلف المسابقات إضافة إلى 17 تمريرة حاسمة، ويواجه اليوم فريق مانشستر يونايتد الذي يعيش أسوأ فتراته في الوقت الحالي، إذ يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، متأخرا بفارق 23 نقطة عن نادي ليفربول المتصدر، بينما تفصله 7 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

ويتصدر "الفرعون" ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي برصيد 17 هدفا متقدما بفارق هدف على النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، قبل مباراة اليوم ولدى ليفربول مواجهة أخرى مؤجلة صد جاره إيفرتون.

ويعد صلاح الهداف التاريخي "للكلاسيكو" الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد برصيد 15 هدفا، متقدما بفارق 6 أهداف على الثنائي ستيفن جيرارد قائد "الريدز" السابق وجورج وول لاعب مانشستر يونايتد.

ووصل المهاجم المصري إلى 174 هدفا حتى الآن في الدوري "البريمير ليغ"، وفي حال سجل هدفا واحدا في لقاء اليوم سيرتقي للمركز السابع في جدول هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، ليتساوى مع الفرنسي تيري هنري أسطورة أرسنال الإنجليزي السابق.

وفي حال نجح محمد صلاح في هز شباك "الشياطين الحمر" مرتين سيصل لهدفه رقم 100 بقميص ليفربول على ملعب "أنفيلد".

وبشكل عام، شارك المهاجم المصري في 375 مباراة مع ليفربول وسجل فيها 231 هدفا وصنع 104 أهداف أخرى خلال موسمه الثامن بقميص "الريدز" الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

وتوج محمد صلاح بـ8 ألقاب مع ليفربول، وهي: دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.
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