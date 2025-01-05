صلاح يسعى لتحقيق رقمين مميزين أمام يونايتد

ويمر محمد في أفضل أيام مسيرته الكروية حاليا، بفضل التاريخية التي يواصل تحقيقها هذا الموسم، إذ سجل 20 هدفا في مختلف المسابقات إضافة إلى 17 تمريرة حاسمة، ويواجه اليوم فريق الذي يعيش أسوأ فتراته في الوقت الحالي، إذ يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، متأخرا بفارق 23 نقطة عن نادي المتصدر، بينما تفصله 7 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.ويتصدر "الفرعون" ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي برصيد 17 هدفا متقدما بفارق هدف على النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق سيتي، قبل مباراة اليوم ولدى مواجهة أخرى مؤجلة صد جاره إيفرتون.ويعد الهداف التاريخي "للكلاسيكو" الإنجليزي بين ومانشستر برصيد 15 هدفا، متقدما بفارق 6 أهداف على الثنائي ستيفن جيرارد قائد "الريدز" السابق وجورج وول لاعب .ووصل المهاجم إلى 174 هدفا حتى الآن في الدوري "البريمير ليغ"، وفي حال سجل هدفا واحدا في لقاء اليوم سيرتقي للمركز السابع في جدول هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، ليتساوى مع الفرنسي تيري هنري أسطورة أرسنال الإنجليزي السابق.وفي حال نجح محمد في هز شباك "الشياطين الحمر" مرتين سيصل لهدفه رقم 100 بقميص على "أنفيلد".وبشكل عام، شارك المهاجم في 375 مباراة مع وسجل فيها 231 هدفا وصنع 104 أهداف أخرى خلال موسمه الثامن بقميص "الريدز" الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.وتوج محمد بـ8 ألقاب مع ليفربول، وهي: دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.