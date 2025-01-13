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جدل جديد في برشلونة حول مستقبل أراوخو

رياضة

2025-01-13 | 13:30
جدل جديد في برشلونة حول مستقبل أراوخو
المصدر:
وكالات
411 مشاهدة

أثار بابلو جافي، نجم برشلونة الجدل مع زميله رونالد أراوخو، قائد البارسا، خلال الاحتفالات بلقب كأس السوبر الإسباني.

وتوج فريق برشلونة بلقب السوبر الإسباني، أمس الأحد، للمرة 15 في تاريخه، بعدما اكتسح غريمه ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين، في جدة.

وارتبط اسم أراوخو بالرحيل عن برشلونة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، في ظل اهتمام يوفنتوس بضمه، وابتعاده عن المشاركة مع البارسا.

وفي مقطع فيديو سجل عقب المباراة وخلال الاحتفالات باللقب، احتضن جافي زميله أراوخو بشغف، وأشار لجمهور برشلونة الحاضر في ملعب الجوهرة المشعة من أجل التصفيق للمدافع الأوروجواياني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فتح جافي بهذه اللقطة المجال أمام 3 احتمالات، الأول هو توجيه تحية أخيرة لأراوخو قبل الرحيل، والثاني أن يثبت له حب الجماهير لإقناعه بالاستمرار.

أما الاحتمال الثالث فهو الإعجاب بأدائه الجيد بعد دخوله بسبب إصابة إنييجو مارتينيز ومواجهة لاعبين من الطراز العالمي مثل مبابي وفينيسيوس وبيلينجهام، بعد عدة أشهر من التوقف بسبب الإصابة.

وتهرب المدرب هانز فليك ولاعبه بيدري جونزاليس، من الإجابة على الأسئلة حول مستقبل أراوخو قبل مباراة الكلاسيكو في المؤتمر الصحفي.
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برشلونة

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