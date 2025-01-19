عماد محمد يعلن قائمة منتخب الشباب النهائية لبطولة آسيا دون 20 عاما

وضمت قائمةُ المنتخب (26) لاعباً هم كلٌ من: وسام علي، ليث ساجد، عمار علي لحراسة المرمى، آدم طالب، علاء، سجاد حسين، محمد غالب، حسن عماد، ياسر وسام، أحمد، حسين فاهم، سهند هه لگورد، علي مخلد، ليث ضياء، عباس عدنان، حيدر حمد، علي رضا، هلكورد قيس، سيداد حاجي نوري، مصطفى نواف، أحمد جاسم، ئاريز أحمد، لؤي، مصطفى قابيل، زين العابدين جاسم، فقار عبد.ومن المؤملِ أن يسافرَ وفدُ منتخب الشباب يوم الأربعاء المُقبل إلى تايلاند لخوض ثلاث مبارياتٍ وديةٍ في العاصمةِ بانكوك قبل التوجهِ إلى الصين للمُشاركةِ في بطولةِ .