اجتماع "مرتقب" لمناقشة تحضيرات المنتخب العراقي لمواجهتي الكويت وفلسطين

وأوضح كرة القدم أنَّ المدرب الإسباني كاساس وصل صباح أمس إلى العاصمة للمرة الأولى منذ انتهاء خليجي (26) في الكويت التي ودّعها منتخبنا من دور المجموعات، مبيناً أنَّ الإسباني وجهازه المساعد سيعكفون خلال الفترة المقبلة على متابعة مباريات دوري نجوم عن كثب بغية تشخيص الأسماء القادرة على تقديم الإضافة للمنتخب، كما أنهم سيقومون بمتابعة اللاعبين المحترفين في الدوريات الخارجية عبر شاشات التلفزة والبرامج المتخصصة بالأرقام والإحصاءات والتحليل، بحسب صحيفة الرسمية.ولفت إلى أنَّ أبرز اجتماعات اللعبة سيتم تخصيصها لمناقشة منهاج إعداد الجهاز الفني لمباراتي الكويت وفلسطين، لاسيما أنَّ كاساس قد طلب في وقت سابق الدخول بمعسكر تدريبي مطلع آذار المقبل وهو ما يحتاج إلى دراسة معمقة في ظل صعوبة تفريغ اللاعبين سواء كانوا محليين أو محترفين خلال المدة التي حدّدها المدرب، أما الاجتماع الثاني فينبغي أن تتم فيه استضافة اللجنة الفنية التي شكّلها الاتحاد مؤخراً لمناقشة الملاك التدريبي في خياراته وأساليب اللعب المعتمدة وما يتعلق بالتحضير للمواجهتين المقبلتين.تجدر الإشارة إلى أنَّ منتخبنا الوطني يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد (11) نقطة مع نهاية الجولة السادسة متخلفاً بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر كوريا الجنوبية، بينما يحتلّ الأردن المركز الثالث بتسع نقاط.