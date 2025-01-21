الأردني شرارة يعتذر عن إكمال مشواره مع الشرطة العراقي.. ما الأسباب؟

وكان اللاعب قد انضم الموسم الماضي مع فريق الوحدات الأردني، وأسهم في قيادته للتتويج بلقب كأس الأردن، وفضل خوض تجربة احترافية في على تجديد عقده.ولم يفصح شرارة عن وجهته الاحترافية المقبلة، لكن عديد من المصادر أشارت إلى أن اللاعب قد يعود لنادي الوحدات، الذي يرغب بالتعاقد معه مع فتح باب الانتقالات الشتوية في الأردن، وربما يفكر بالعودة للدوري الليبي.وكتب اللاعب عبر حسابه الرسمي في انستغرام مساء الإثنين: "بناءً على طلبي، تم فسخ عقدي بالتراضي مع نادي الشرطة العراقي، أشكر إدارة النادي لموافقتها على طلبي، وأعتذر عن إكمال المشوار وأسال الله لهم التوفيق ولي في قادم الأيام".وانتقل نجم الوحدات السابق لنادي الشرطة بداية الموسم الحالي، وبعقد لمدة موسم نظير الحصول على 260 ألف دولار، حيث لم يستلم اللاعب سوى مقدم العقد عند التوقيع، والذي بلغت قيمته 90 ألف دولار.ولم يتحصل اللاعب على فرصة اللعب بشكل متواصل في مباريات الشرطة بالدوري العراقي، وكان حبيسًا لدكة البدلاء، وهو ما يهدد انضمامه لمنتخب النشامى في المرحلة المقبلة.ويعتبر شرارة من أبرز نجوم كرة القدم الأردنية الذين يتمتعون بموهبة المهارة والسرعة، حيث بدأ مسيرته مع فريق الرمثا، واحترف في السيلية القطري والترجي التونسي والوحدات والشرطة .ومع فتح باب الانتقالات الشتوية في الأردن، فإن اللاعب الموهوب قد يتلقى عرضًا في الأيام المقبلة من عدة أندية محلية، كالفيصلي والحسين إربد وغيرها، حيث يعد مكسبًا لأي ناد.