انتقال فينيسيوس الى السعودية.. ما موقف أنشيلوتي ؟

وقد زعمت تقارير إعلامية مؤخرا بأن ممثلي صندوق الاستثمارات العامة السعودي تواصلوا مع محيط فينيسيوس الشهر الماضي لتأكيد اهتمامهم باللاعب، بعد محاولة أولية تمت الصيف الماضي.وأكد فينيسيوس هذا الأسبوع أنه يركز على "مواصلة التطور ومساعدة أكبر ناد في العالم"، وذلك بعد أن سجل هدفين في فوز 5-1 على ريد بول سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا، على الرغم من أنه سيغيب عن مباراة الفريق أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني غدا السبت بسبب الإيقاف.ومن جانبه، قال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي ان قبل مباراة بلد الوليد،"حسب علمي، ولدي معلومات مباشرة من اللاعب (فينيسيوس)، فهو سعيد جدا هنا ويريد صنع التاريخ مع . إنه مثل كل من يعمل هنا، نحن جميعا نفكر بنفس الطريقة، نحن سعداء هنا ونريد صنع التاريخ".فينيسيوس، الذي حل ثانيا في تصويت الكرة الذهبية 2024 وفاز بجائزة الفيفا للأفضل، سجل حتى الآن 17 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، لكن هناك اقتراحات بأن اعتماد عليه تراجع بعد وصول كيليان مبابي الصيف الماضي.وفي هذا الصدد، قال أنشيلوتي، "الناس ينسون أننا مع فينيسيوس فزنا بدوري أبطال أوروبا في باريس (2022) ولندن (2024)، الناس نسوا ذلك، إنه لاعب لا جدال بشأنه، من دون أدنى شك".وأكد أنشيلوتي أنه لا ينزعج من التكهنات المستمرة حول مستقبل فينيسيوس، قائلا، "لا أعرف إذا كان هذا العرض (السعودي) سيأتي أم لا، يجب أن أقول ما أراه، وهو لاعب سعيد هنا".