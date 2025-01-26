بعد الانتقال إلى ستوك سيتي.. معلومات عن علي الحمادي وأرقامه هذا الموسم

وانضم الدولي إلى صفوف ستوك سيتي على سبيل الإعارة، من دون بند أحقية الشراء في . وبالتالي، سيعود نجم منتخب إلى فريقه الأصلي، إيبسويتش تاون، مع نهاية الموسم، حيث يحظى بتقدير كبير داخل النادي، بسبب إمكاناته الفنية وقدرته على تقديم الإضافة.كما ان العرض المالي الذي قدمه ستوك سيتي للحصول على الحمادي يُعد "مبلغًا كبيرًا"، ويفوق العروض المقدمة من عدد من أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزية الأخرى، التي أبدت اهتمامًا كبيرًا بالمهاجم . من بين هذه الأندية، تفوق ستوك على وست بروميتش ألبيون وثلاثة أندية أخرى كانت تسعى لضم اللاعب إلى صفوفها.واتفق اللاعب مع ناديه الجديد على بند في يقضي بأن يلعب على الأقل 85% من المباريات خلال فترة الإعارة.ويُعد علي الحمادي، البالغ من العمر 22 عامًا، واحدًا من أبرز المواهب العراقية الصاعدة في الملاعب الإنجليزية. وتُقدر قيمته التسويقية بـ2.5 مليون يورو، وكان قد انتقل إلى إيبسويتش تاون في يناير/ كانون الثاني 2024 قادمًا من ويمبلدون، ليساهم في صعود فريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.وخلال هذا الموسم، شارك النجم في 13 مباراة في مختلف المسابقات بإجمالي 276 دقيقة، نجح خلالها في تسجيل هدف وصناعة آخر، وفق بيانات منصة "ترانسفير ماركت" العالمية.وتأمل إدارة ستوك سيتي أن يشكل علي الحمادي إضافة قوية للفريق خلال ما تبقى من الموسم، خاصة في ظل المنافسة الشديدة في دوري "تشامبيونشيب"، فيما سيحظى اللاعب بفرصة لإبراز موهبته والعودة إلى إيبسويتش بخبرة إضافية.