Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
هاتريك مبابي يقود ريال مدريد لهزيمة بلد الوليد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد الانتقال إلى ستوك سيتي.. معلومات عن علي الحمادي وأرقامه هذا الموسم

رياضة

2025-01-26 | 03:31
بعد الانتقال إلى ستوك سيتي.. معلومات عن علي الحمادي وأرقامه هذا الموسم
745 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

توصل نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي إلى اتفاق رسمي مع ستوك سيتي، لإعارة المهاجم العراقي علي الحمادي حتى نهاية الموسم الجاري 2024-25، في خطوة تهدف لتعزيز خط هجوم ستوك في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وانضم الدولي العراقي إلى صفوف ستوك سيتي على سبيل الإعارة، من دون تضمين بند أحقية الشراء في العقد. وبالتالي، سيعود نجم منتخب العراق إلى فريقه الأصلي، إيبسويتش تاون، مع نهاية الموسم، حيث يحظى بتقدير كبير داخل النادي، بسبب إمكاناته الفنية وقدرته على تقديم الإضافة.

كما ان العرض المالي الذي قدمه ستوك سيتي للحصول على خدمات الحمادي يُعد "مبلغًا كبيرًا"، ويفوق العروض المقدمة من عدد من أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزية الأخرى، التي أبدت اهتمامًا كبيرًا بالمهاجم العراقي. من بين هذه الأندية، تفوق ستوك على وست بروميتش ألبيون وثلاثة أندية أخرى كانت تسعى لضم اللاعب إلى صفوفها.

واتفق اللاعب مع ناديه الجديد على تضمين بند في العقد يقضي بأن يلعب على الأقل 85% من المباريات خلال فترة الإعارة.

معلومات عن علي الحمادي وأرقامه هذا الموسم
ويُعد علي الحمادي، البالغ من العمر 22 عامًا، واحدًا من أبرز المواهب العراقية الصاعدة في الملاعب الإنجليزية. وتُقدر قيمته التسويقية بـ2.5 مليون يورو، وكان قد انتقل إلى إيبسويتش تاون في يناير/ كانون الثاني 2024 قادمًا من ويمبلدون، ليساهم في صعود فريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال هذا الموسم، شارك النجم العراقي في 13 مباراة في مختلف المسابقات بإجمالي 276 دقيقة، نجح خلالها في تسجيل هدف وصناعة آخر، وفق بيانات منصة "ترانسفير ماركت" العالمية.

وتأمل إدارة ستوك سيتي أن يشكل علي الحمادي إضافة قوية للفريق خلال ما تبقى من الموسم، خاصة في ظل المنافسة الشديدة في دوري "تشامبيونشيب"، فيما سيحظى اللاعب بفرصة لإبراز موهبته والعودة إلى إيبسويتش بخبرة إضافية.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على تويتر

الانتقال إلى ستوك سيتي

معلومات عن علي الحمادي

أرقامه هذا الموسم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
المنتخب العراقي في مرحلة التقييم.. لائحة انضباطية ومقترحات لاتحاد الكرة
02:38 | 2025-01-26
كاساس يبدأ بمعالجة مكامن الخلل في تشكيلة "أسود الرافدين"
02:22 | 2025-01-26
فارسان عراقيان يحققان إنجازات "مميزة" ببطولة أبو ظبي الدولية لقفز الحواجز
02:06 | 2025-01-26
هاتريك مبابي يقود ريال مدريد لهزيمة بلد الوليد
16:56 | 2025-01-25
تشكيل ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد اليوم
14:23 | 2025-01-25
القوة الجوية يتخذ قرارا بعد الخسارة أمام النجف
12:56 | 2025-01-25
الملكة رانيا تعلن حمل الأميرة إيمان
43.81%
07:44 | 2025-01-24
الملكة رانيا تعلن حمل الأميرة إيمان
07:44 | 2025-01-24
اليوم.. مهندس &quot;اسقاط الأسد&quot; في بغداد حاملا 3 ملفات
13.49%
01:46 | 2025-01-26
اليوم.. مهندس "اسقاط الأسد" في بغداد حاملا 3 ملفات
01:46 | 2025-01-26
الى العراقيين جميعا.. احذروا هذه المنطقة: قد تؤدي الى المجهول
11.79%
01:47 | 2025-01-25
الى العراقيين جميعا.. احذروا هذه المنطقة: قد تؤدي الى المجهول
01:47 | 2025-01-25
إسرائيل تشدد: عودة سكان شمال غزة مقابل &quot;اربيل&quot;
11.36%
06:22 | 2025-01-25
إسرائيل تشدد: عودة سكان شمال غزة مقابل "اربيل"
06:22 | 2025-01-25
مركز أسبر يوضح بشأن تصريحات الشرع حول تهجير العراقيين
10.86%
11:45 | 2025-01-24
مركز أسبر يوضح بشأن تصريحات الشرع حول تهجير العراقيين
11:45 | 2025-01-24
&quot;بسبب قبلة&quot;.. استدعاء أنغام وعبد المجيد عبدالله من الامن السعودي(فيديو)
Play
8.69%
06:33 | 2025-01-25
"بسبب قبلة".. استدعاء أنغام وعبد المجيد عبدالله من الامن السعودي(فيديو)
06:33 | 2025-01-25
المزيد
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

النجف.. العاملون في المدينة الصناعية يمنعون من مزاولة عملهم بحجة غياب اجازة البناء
Play
النجف.. العاملون في المدينة الصناعية يمنعون من مزاولة عملهم بحجة غياب اجازة البناء
02:36 | 2025-01-26
اهالي منطقة العيث يعيشون اوضاعا صعبة في ظل افتقار منطقتهم للخدمات
Play
اهالي منطقة العيث يعيشون اوضاعا صعبة في ظل افتقار منطقتهم للخدمات
01:29 | 2025-01-26
الحديث عن انجازات مهمة في برنامج السوداني .. واخفاق نحو 7 وزراء
Play
الحديث عن انجازات مهمة في برنامج السوداني .. واخفاق نحو 7 وزراء
00:36 | 2025-01-26
إصابة شخصين بمشاجرة وسط أربيل
Play
إصابة شخصين بمشاجرة وسط أربيل
15:28 | 2025-01-25
الزيارة الرجبية تبلغ ذروتها في بغداد بعد دخول اعداد كبيرة لمدينة الكاظمية
Play
الزيارة الرجبية تبلغ ذروتها في بغداد بعد دخول اعداد كبيرة لمدينة الكاظمية
12:35 | 2025-01-25
بالفيديو من منفذ عرعر.. معتمرون يشكرون هيئة الحج
Play
بالفيديو من منفذ عرعر.. معتمرون يشكرون هيئة الحج
12:02 | 2025-01-25
"بسبب قبلة".. استدعاء أنغام وعبد المجيد عبدالله من الامن السعودي(فيديو)
Play
"بسبب قبلة".. استدعاء أنغام وعبد المجيد عبدالله من الامن السعودي(فيديو)
06:33 | 2025-01-25
فساد بالمليارات في الديوانية‎.. فيديو
Play
فساد بالمليارات في الديوانية‎.. فيديو
06:09 | 2025-01-25
تعديلات الموازنة تربك المشهد البرلماني وتزيد رصيد الخسائر‎
Play
تعديلات الموازنة تربك المشهد البرلماني وتزيد رصيد الخسائر‎
04:03 | 2025-01-25
البصرة.. اعتصام امام نقابة المهندسين (فيديو)
Play
البصرة.. اعتصام امام نقابة المهندسين (فيديو)
14:16 | 2025-01-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.