الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا اليوم

نيوز – رياضة



بعد انتهاء الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا ومعرفة الترتيب النهائي للفرق من المقرر أن تفرز قرعة مرحلة خروج المغلوب التي ستُجرى اليوم الجمعة مباريات من العيار الثقيل.





وستُنقل مراسم القرعة مباشرة عبر قناة "beIN Sports" الإخبارية المفتوحة، بالإضافة إلى البث المباشر على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) وقناته الرسمية على منصة يوتيوب.



كما بات طريق الوصول إلى النهائي واضحا بشكل مبدئي على أن يتم تحديد المسلك الرسمي بعد إجراء قرعة دور الثمن النهائي المقررة يوم 21 فبراير/شباط الجاري، أي بعد انتهاء مباريات مرحلة خروج المغلوب.



وتاليا المواجهات المتوقعة في مرحلة خروج المغلوب:

سيواجه الفريقان صاحبا المركزين الـ9 (أتالانتا الإيطالي) والـ10 (بوروسيا دورتموند الألماني) أحد الفريقين في المركزين الـ23 (سبورتنغ لشبونة البرتغالي) والـ24 (كلوب بروج البلجيكي).

سيواجه الفريقان صاحبا المركزين الـ11 (ريال مدريد الإسباني) والـ12 (بايرن ميونخ الألماني) أحد فريقين في المركزين الـ21 (سيلتيك الأسكتلندي) والـ22 (مانشستر سيتي الإنجليزي).

سيواجه الفريقان صاحبا المركزين الـ13 (ميلان الإيطالي) والـ14 (آيندهوفن الهولندي) أحد فريقين في المركزين الـ19 (فينورد الهولندي) والـ20 (يوفنتوس الإيطالي).

سيواجه الفريقان صاحبا المركزين الـ15 (باريس سان جيرمان الفرنسي) والـ16 (بنفيكا البرتغالي) أحد فريقين في المركزين الـ17 (موناكو الفرنسي) والـ18 (بريست الفرنسي). من المقرر أن تُجرى القرعة، اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت ومكة المكرمة.وستُنقل مراسم القرعة مباشرة عبر قناة "beIN Sports" الإخبارية المفتوحة، بالإضافة إلى البث المباشر على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) وقناته الرسمية على منصة يوتيوب.كما بات طريق الوصول إلى النهائي واضحا بشكل مبدئي على أن يتم تحديد المسلك الرسمي بعد إجراء قرعة دور الثمن النهائي المقررة يوم 21 فبراير/شباط الجاري، أي بعد انتهاء مباريات مرحلة خروج المغلوب.سيواجه الفريقان صاحبا المركزين الـ9 (أتالانتا الإيطالي) والـ10 (بوروسيا دورتموند الألماني) أحد الفريقين في المركزين الـ23 (سبورتنغ لشبونة البرتغالي) والـ24 (كلوب بروج البلجيكي).سيواجه الفريقان صاحبا المركزين الـ11 (ريال مدريد الإسباني) والـ12 (بايرن ميونخ الألماني) أحد فريقين في المركزين الـ21 (سيلتيك الأسكتلندي) والـ22 (مانشستر سيتي الإنجليزي).سيواجه الفريقان صاحبا المركزين الـ13 (ميلان الإيطالي) والـ14 (آيندهوفن الهولندي) أحد فريقين في المركزين الـ19 (فينورد الهولندي) والـ20 (يوفنتوس الإيطالي).سيواجه الفريقان صاحبا المركزين الـ15 (باريس سان جيرمان الفرنسي) والـ16 (بنفيكا البرتغالي) أحد فريقين في المركزين الـ17 (موناكو الفرنسي) والـ18 (بريست الفرنسي).

وستكون القرعة مفتوحة على جميع الاحتمالات، بمعنى أنه يمكن لفريق مواجهة آخر من نفس البلد في مرحلة خروج المغلوب أو اللعب مجددا ضد فريق سبق وأن واجهه في مرحلة الدوري، والأمر ذاته ينطبق على الدور ثمن النهائي (الـ16).



وبالنظر إلى هذه المعطيات فإن مانشستر سيتي تنتظره مباراة مثيرة ضد ريال مدريد أو بايرن ميونخ، فيما قد يواجه ميلان مواطنه يوفنتوس في هذه المرحلة.

وستُقام مباريات الإياب على ملعب الفرق صاحبة الترتيب الأعلى في جدول الترتيب.

وتاليا المواجهات المتوقعة في الدور ثمن النهائي (الـ16):

ليفربول الإنجليزي المتصدر ضد أحد فرق باريس سان جيرمان، بنفيكا، موناكو، بريست.

برشلونة ثاني الترتيب ضد أحد فرق باريس سان جيرمان، بنفيكا، موناكو، بريست.

أرسنال الإنجليزي الثالث ضد أحد فرق ميلان، آيندهوفن، فينورد، يوفنتوس.

إنتر ميلان الإيطالي الرابع ضد أحد فرق ميلان، آيندهوفن، فينورد، يوفنتوس.

أتلتيكو مدريد الإسباني الخامس ضد أحد فرق ريال مدريد، بايرن ميونخ، سيلتيك، مانشستر سيتي.

باير ليفركوزن الألماني السادس ضد أحد فرق ريال مدريد، بايرن ميونخ، سيلتيك، مانشستر سيتي.

ليل الفرنسي السابع ضد أحد فرق أتالانتا، بوروسيا دورتموند، سبورتنغ لشبونة، كلوب بروج.

أستون فيلا الإنجليزي الثامن ضد أحد فرق أتالانتا، بوروسيا دورتموند، سبورتنغ لشبونة، كلوب بروج.



وحسب المسار الذي كشف عنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فإن فريقي ليفربول وبرشلونة لن يتواجها إلا إن تمكنا من بلوغ نهائي للبطولة.



ومن المتوقع أيضا مشاهدة ديربي مدريدي خالص بين الريال وأتلتيكو في دور الـ16 إن تمكّن النادي الملكي من عبور مرحلة خروج المغلوب، كما بالإمكان رؤية موقعة كلاسيكو بين البرسا والريال في نصف النهائي أو النهائي فقط إذا استمر الفريقان في البطولة، كل ذلك سيتضح بشكل رسمي بعد انتهاء مرحلة خروج المغلوب وإجراء قرعة الأدوار الإقصائية من ثمن النهائي حتى النهائي.



