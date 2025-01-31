إبراهيم بايش ويوسف أمين في دوري روشن السعودي.. من يتفوق بالأرقام؟

وحتى الآن، خاض اللاعب بايش (24 عامًا) 18 مباراة في دوري روشن السعودي، سجل خلالها 3 أهداف ولم يصنع أي هدف لزملائه، وتلقى بطاقتين صفراوين، وهو لاعب مهم ويشارك في التشكيلة لفريقه.في المقابل، خاض يوسف أمين (21 عامًا) مع الوحدة 17 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفاً لزملائه كما تلقى بطاقتين صفراوين، نظرًا للأدوار الدفاعية والهجومية التي يقوم بها، كونه أحد أهم اللاعبين في الفريق.يمتد عقد بايش مع فريقه السعودي لغاية 30 يونيو/ حزيران 2026، حيث يشعر اللاعب بالاستقرار، ويرغب في إكمال مشواره وعقده مع الفريق، وربما إمكانية تجديده بعد نهايته.في المقابل، يمتد عقد يوسف أمين مع الوحدة لغاية 30 يونيو/ حزيران 2027، وهو يشعر بالراحة أيضًا ولا يرغب في الانتقال لفريق آخر، بحسب المصادر المقربة من اللاعب.وفيما يخص القيمة السوقية، فإن بايش تقدر قيمته بمبلغ 650 ألف يورو، فيما تقدر القيمة السوقية لمواطنه يوسف أمين بمبلغ 500 ألف يورو.ويعول مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس على اللاعبين بشكل كبير، حيث خاض بايش 63 مباراة مع الأسود وسجل خلالها 7 أهداف، في المقابل، خاض يوسف أمين 17 مباراة مع أسود الرافدين سجل خلالها 3 أهداف، إذ سجل ظهوره الأول مع المنتخب العراقي في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.