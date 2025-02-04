جدل كبير في العراق بسبب منتخب الأساطير.. ما القصة؟

نيوز – رياضة



يشهد الشارع جدلًا كبيرًا بسبب الأسماء التي في قائمة منتخب أساطير للمشاركة في كأس الخليج للأساطير في الكويت، في الربع الأخير من شهر فبراير/ شباط الحالي، وذلك تزامنًا مع بدء تحضيرات الفريق في العاصمة .





وأثير الجدل بالعراق بسبب الاعتراض على تسمية الفريق بالأساطير، وأيضًا بسبب عدم استدعاء بعض الأسماء للمشاركة في البطولة، واقتصارها على عدد محدد من اللاعبين السابقين.



وفي هذا الصدد، قال الحارس الدولي السابق أحمد جاسم: "إن تسمية الأسطورة يجب أن تطلق على اللاعبين بيليه ومارادونا، ومن أحدث نقلة نوعية في كرة القدم، وحقق الإنجازات والبطولات على مدار سنوات عدة في عالم المستديرة، وليس على كل لاعب دولي سابق".



وأضاف: "بطولة كأس الخليج للأساطير على الرغم من أنها ودية واستعراضية، لكن أتوقع يتوجب علينا تغيير تسميتها إلى اللاعبين القدامى، وهي المعنى الأصح والأدق"، لافتًا إلى أن: "جميع اللاعبين السابقين هم محترمون ولكن أتمنى فقط تصحيح التسمية ولا شيء غير ذلك".



حبيب جعفر ينهي الجدل بشأن منتخب أساطير

في السياق ذاته، علَّق لاعب منتخب المشارك في أساطير الخليج حبيب جعفر، على اللغط الحاصل في عملية استدعاء اللاعبين من قبل المدرب حكيم شاكر.



وقال جعفر، "إن الأسماء التي في تشكيلة المنتخب ببطولة الخليج للأساطير، جميعهم سبق وأن لعبوا في النسخ السابقة من البطولات، لذلك وقع عليهم الاختيار من دون أسماء أخرى". ويستعد المنتخب للمشاركة في المقررة إقامتها للفترة من 20 ولغاية 24 من الشهر الحالي في الكويت، إذ ستقام بمشاركة جميع المنتخبات التي شاركت في نسخة "خليجي 26".وأثير الجدل بالعراق بسبب الاعتراض على تسمية الفريق بالأساطير، وأيضًا بسبب عدم استدعاء بعض الأسماء للمشاركة في البطولة، واقتصارها على عدد محدد من اللاعبين السابقين.وفي هذا الصدد، قال الحارس الدولي السابق أحمد جاسم: "إن تسمية الأسطورة يجب أن تطلق على اللاعبين بيليه ومارادونا، ومن أحدث نقلة نوعية في كرة القدم، وحقق الإنجازات والبطولات على مدار سنوات عدة في عالم المستديرة، وليس على كل لاعب دولي سابق".وأضاف: "بطولة كأس الخليج للأساطير على الرغم من أنها ودية واستعراضية، لكن أتوقع يتوجب علينا تغيير تسميتها إلى اللاعبين القدامى، وهي المعنى الأصح والأدق"، لافتًا إلى أن: "جميع اللاعبين السابقين هم محترمون ولكن أتمنى فقط تصحيح التسمية ولا شيء غير ذلك".في السياق ذاته، علَّق لاعب منتخب المشارك في أساطير الخليج حبيب جعفر، على اللغط الحاصل في عملية استدعاء اللاعبين من قبل المدرب حكيم شاكر.وقال جعفر، "إن الأسماء التي في تشكيلة المنتخب ببطولة الخليج للأساطير، جميعهم سبق وأن لعبوا في النسخ السابقة من البطولات، لذلك وقع عليهم الاختيار من دون أسماء أخرى".

وأضاف: "يوجد لاعبون آخرون سبق لهم وأن شاركوا في كأس الخليج لكن أعمارهم كبيرة للغاية، وليس بمقدورهم الجري أو خوض مباراة ولو لدقائق، لذلك من الممكن أن يتم استدعاؤهم كضيوف شرف في البطولة"، بحسب winwin.

تجدر الإشارة إلى أن مدرب المنتخب للأساطير حكيم شاكر، وجه الدعوة إلى 39 لاعبًا من أبرز نجوم الكرة العراقية السابقين، من بينهم يونس محمود وسعد قيس وحتى المعتزل حديثًا جستن ميرام وحبيب جعفر ونور صبري وغيرهم.



وكان اللاعب الدولي السابق سعد قيس، قد قدم اعتذاره إلى المدرب حكيم شاكر لعدم قدرته على المشاركة في بسبب التزامات أخرى لديه.