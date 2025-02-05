ضربة "موجعة" لمنتخب العراق للشباب قبل كأس آسيا

وحضر ليوث الرافدين إلى تايلاند منذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ دخل الفريق في معسكر تدريبي شهد إقامة مباراتين وديتين حتى الآن أمام تايلاند وكوريا الجنوبية.وذكر الاتحاد لكرة القدم في بيان: "نادي ماريبور السلوفيني لكرة القدم، رفض السماح للاعب آدم بالحضور مع منتخب الشباب في آسيا دون 20 عاماً التي ستنطلق في 12 من الشهر الحالي في الصين".وأضاف: "اتحاد الكرة تلقى كتاباً رسمياً من نادي ماريبور السلوفيني يبلغه فيه عن اعتذارِ التحاق اللاعب آدم مع منتخب الشباب في كأس آسيا وذلك بسبب حالة اللاعب البدنية والإصابات الطفيفة التي حدثت له مؤخراً".وكان مدرب المنتخب عماد محمد، قد استدعى اللاعب آدم ضمن التشكيلة النهائية لبطولة آسيا دون 20 عاماً، وكانت هناك مخاطبات ومتابعة دقيقة من إدارة منتخب الشباب لوجود اللاعب في المسابقة، قبل أن يأتي رد ناديه بعدم السماح بالتحاق اللاعب.وسبق أن وافق نادي ماريبور السلوفيني، على تفريغ لمنتخب للشباب، حيث حصل اللاعب على الضوء الأخضر للمشاركة حتى الدور ربع النهائي في حال تأهل ليوث الرافدين إلى هذا الدور، وكان وفد المنتخب يتطلع للسماح له بالوجود لفترة أطول، قبل أن تأتيه الصدمة اليوم.ويغيب عن معسكر ليوث الرافدين المقام حاليًا في تايلاند، حيث تغلب منتخب ليوث الرافدين على صاحب الأرض منتخب تايلاند وديًا بنتيجة 1-0 في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، ليتعادل بعدها مع كوريا الجنوبية بهدف لمثله في 31 من الشهر ذاته.تجدر الإشارة إلى أن منتخب للشباب، يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والأردن وكوريا الشمالية في كأس آسيا تحت 20 عامًا والتي تقام للفترة من 12 فبراير/ شباط ولغاية الثالث من شهر مارس/ آذار المقبل في الصين.