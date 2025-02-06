"لن أعود".. أحمد إبراهيم يكشف سبب مشكلة دفاع المنتخب العراقي

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ولم يظهر دفاع المنتخب بالشكل المطلوب في مشاركته الأخيرة ببطولة كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، حيث تلقى الفريق 5 أهداف في ثلاث مباريات.وقال أحمد إبراهيم، "حتى وإن قام مدرب المنتخب خيسوس كاساس بدعوتي لتمثيل أسود الرافدين، فلن أوافق على العودة، لأن هذا الموضوع بالنسبة إلي من الماضي، وتم طيّه بشكل نهائي. أركز حاليًّا مع فريقي زاخو وأتنافس على لقب دوري نجوم هذا الموسم".وأضاف: "منذ خمسة مواسم وأنا أقدم مستوى جيدًا، بشهادة الجميع، لكن لم يطلب أحد استدعائي، ولا أعرف السبب الذي يحول دون وجودي في المنتخب . الحديث عن هذا الموضوع مرهقًا بالنسبة إلي، ولذلك لا أرغب في التحدث أكثر عن عودتي أو أسباب ابتعادي طوال هذه الفترة".وأكمل: "المنتخب يضم خامات جيدة من الخبرة والمواهب، وبرأيي يمكنهم الفوز في المباريات القادمة. قد توجد بعض الهفوات والمشكلات في الدفاع، لكن هذه الأمور يمكن حلها سريعًا إذا استقرت تشكيلة المنتخب، لأن عدم الاستقرار هو السبب الرئيسي للمشكلات في الدفاع".وقال إبراهيم: "حاليًّا أنا مشجع للمنتخب وأساند زملائي اللاعبين بكل قوة. أعتقد أن دعمهم هو واجب وطني على الجميع. بصراحة، أرى المنتخب في كأس العالم ولدي ثقة كبيرة بهم لأنهم يمتلكون كل مقومات النجاح، ولا يحتاجون إلا إلى الثقة بالنفس".وعن وضع فريقه زاخو في دوري نجوم العراق، أكد أحمد إبراهيم قائلاً: "مباراة الفريق أمام الحدود لم تكن سهلة على الإطلاق، رغم فوزنا بنتيجة 3-1. المواجهة كانت صعبة خصوصًا في الشوط الأول، لكننا لعبنا جيدًا في الشوط الثاني والحمد لله. الانتصار وضعنا في صدارة ترتيب دوري نجوم العراق، ونحن نتطلع للاستمرار في المنافسة على هذا المركز"، بحسبويحتل فريق زاخو، بقيادة المدرب القطري طلال البلوشي، المركز الأول في جدول ترتيب دوري نجوم برصيد 35 نقطة، متفوقًا على الزوراء الوصيف بفارق الأهداف بعد مرور 18 جولة على انطلاق المنافسة.