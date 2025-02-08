بعد عروض السعودية.. فينيسيوس يصدم ريال مدريد ويرفض عرض التجديد

وكان الدولي البرازيلي قد وقع على عقد في 2022، يبقيه مع النادي الملكي حتى صيف 2027، متضمنا شرطا جزائيا تبلغ قيمته مليار يورو.ومع ذلك، يرغب النادي الإسباني في ضمان استمرار صاحب ال24 عاما لفترة أطول، خاصة بعد العروض التي وصلته مؤخرا.وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن فينيسيوس رفض العرض الأول المقدم من إدارة لتجديد عقده.وأفادت بأن نجم فلامنجو السابق يتطلع للحصول على راتب أعلى، يوازي قيمته كأفضل لاعب في العالم.وبحسب التقارير، فإن فينيسيوس جونيور يتقاضى راتبا سنويا صافيا يبلغ حوالي 12.5 مليون جنيه إسترليني.وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، في وقت سابق: "تواصل العمل على التعاقد مع فينيسيوس جونيور من خلال تقديم عرض ماليا للاعب ولريال مدريد".وأشار البرنامج إلى أن العرض السعودي الجديد لضم فينيسيوس يتضمن حصول اللاعب على 300 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى منح 400 مليون يورو للتخلي عن الجناح البرازيلي قبل نهاية عقده.وقال البرنامج الإسباني إن وجهة فينيسيوس في الدوري السعودي ستكون في الهلال، رغم أن اللاعب البرازيلي قد تلقى عرضا خلال الصيف الماضي من أهلي جدة.يذكر أن الجناح البرازيلي انضم إلى في صيف 2018، قادما من فلامنجو مقابل 46 مليون يورو.