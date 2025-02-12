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بعد الخسارة على ارضه.. غوارديولا: هذا ما سنفعله في مدريد

رياضة

2025-02-12 | 08:09
بعد الخسارة على ارضه.. غوارديولا: هذا ما سنفعله في مدريد
المصدر:
وكالات
505 مشاهدة

عبر مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن حزنه بعد الهزيمة من ريال مدريد في قمة دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، لكنه بدا هادئا بنفس الوقت.

وخسر مانشستر سيتي بنتيجة 2-3 أمام "الملكي"، بعد أن فرط في تقدمه بنتيجة 2-1 خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد.

وأكد غوارديولا أن "ليس أمامه سوى طريقة واحدة للعبور، وهي "تسجيل الأهداف في ملعب سانتياغو برنابيو"، في لقاء الإياب، الأسبوع المقبل".

وسيتوجب على مانشستر سيتي الانتصار بهدفين، أو الفوز بفارق هدف، ثم اللجوء للوقت الإضافي في مدريد.

وتحدث المدرب الإسباني عن "ظاهرة" فقدان المباراة بعد التقدم، التي يعاني منها مانشستر سيتي هذا الموسم: "حدثت هذه الظاهرة في العديد من المباريات، مثل المباراة أمام فينورد، وضد سبورتنغ لشبونة، وضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومانشستر يونايتد".

وأضاف: "العديد من المباريات مثل تلك، في النهاية نفقد السيطرة عليها، إنها ليست المرة الأولى لسوء الحظ، لقد حدث ذلك مرات عديدة".

وشدد غوارديولا: "قلت منذ أشهر، أنا لست جيدا بما يكفي لتقديم المطلوب، مثل إدارة هذا النوع من المواقف".

وبنفس الوقت، رفض المدرب المخضرم لوم فريقه، بالرغم من الأخطاء الدفاعية التي شهدها اللقاء: "لا أستطيع أن أغضب من فريقي لأننا نعرف الفريق الذي نواجهه. لكن أحيانا عندما تلعب بهذا المستوى، وتحقق نتيجة جيدة قريبة جدا من الفوز، وتتركها تفلت من بين يديك، يكون من الصعب قبولها".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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غوارديولا

السيتي

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