بعد الخسارة على ارضه.. غوارديولا: هذا ما سنفعله في مدريد

وخسر سيتي بنتيجة 2-3 أمام "الملكي"، بعد أن فرط في تقدمه بنتيجة 2-1 خلال اللقاء الذي أقيم على الاتحاد.وأكد غوارديولا أن "ليس أمامه سوى طريقة واحدة للعبور، وهي "تسجيل الأهداف في سانتياغو برنابيو"، في لقاء الإياب، الأسبوع المقبل".وسيتوجب على سيتي الانتصار بهدفين، أو الفوز بفارق هدف، ثم للوقت الإضافي في .وتحدث المدرب الإسباني عن "ظاهرة" فقدان المباراة بعد التقدم، التي يعاني منها سيتي هذا الموسم: "حدثت هذه الظاهرة في العديد من المباريات، مثل المباراة أمام فينورد، وضد سبورتنغ لشبونة، وضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومانشستر يونايتد".وأضاف: "العديد من المباريات مثل تلك، في النهاية نفقد السيطرة عليها، إنها ليست المرة الأولى لسوء الحظ، لقد حدث ذلك عديدة".وشدد غوارديولا: "قلت منذ أشهر، أنا لست جيدا بما يكفي لتقديم المطلوب، مثل إدارة هذا النوع من المواقف".وبنفس الوقت، رفض المدرب المخضرم لوم فريقه، بالرغم من الأخطاء الدفاعية التي شهدها اللقاء: "لا أستطيع أن أغضب من فريقي لأننا نعرف الفريق الذي نواجهه. لكن أحيانا عندما تلعب بهذا المستوى، وتحقق نتيجة جيدة قريبة جدا من الفوز، وتتركها تفلت من بين يديك، يكون من الصعب قبولها".