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عقوبة صارمة.. إيقاف مدرب ليفربول لمباراتين

رياضة

2025-02-13 | 07:55
عقوبة صارمة.. إيقاف مدرب ليفربول لمباراتين
المصدر:
وكالات
404 مشاهدة

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، انه تم إيقاف آرني سلوت مدرب ليفربول لمباراتين بعد طرده خلال التعادل المثير قرب النهاية 2-2 مع إيفرتون في "قمة مرسيسايد"، الأربعاء.

ولم يتضح فورا، سبب طرد مدرب ليفربول، المعروف بهدوئه عادة، لكن مواقع متداولة أشارت إلى أن سلوت قام بمصافحة الحكم بطريقة عنيفة.

ولكن رابطة الدوري الإنجليزي كشفت سبب الطرد، بل وعززت موقف الحكم مايكل أوليفر، بإيقاف سلوت مباراتين، بدلا عن مباراة واحدة.

وقالت الرابطة عبر موقعها على الإنترنت، الخميس، أن سلوت تلقى البطاقة الحمراء من الحكم مايكل أوليفر لاستخدام "ألفاظ حادة ومهينة أو مسيئة".

هذه الألفاظ لم تظهر على شاشة البث، وعندما سلطت الكاميرا على المدرب الهولندي، ظهر وهو يقول: "ستطردني من أجل هذا؟"

وسيغيب المدرب الهولندي (46 عاما) عن قيادة ليفربول في المباراتين المقبلتين عندما يستقبل ولفرهامبتون واندرارز، الأحد، قبل أن يحل ضيفا على أستون فيلا، الأربعاء.

وتلقى سيبك هولشوف المدرب المساعد في ليفربول بطاقة حمراء أيضا خلال الفوضى التي أعقبت اللقاء، مما يعني أنه لم يُسمح لأي منهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام بعد المباراة.

كما تعرض عبد الله دوكوري لاعب إيفرتون وكيرتس جونز لاعب ليفربول للطرد خلال مشاجرة بعد نهاية المباراة لاحتفال دوكوري بهدف التعادل الذي أحرزه جيمس تاركوفسكي في الوقت بدل الضائع أمام جماهير الفريق الزائر.
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ليفربول

طرد المدرب

ايقاف لمباراتين

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