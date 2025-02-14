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سلوت يصدم جماهير ليفربول

رياضة

2025-02-14 | 10:23
سلوت يصدم جماهير ليفربول
404 مشاهدة

صرح الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول بأنه لم يشعر على مدار "الديربي" أمام مضيفه إيفرتون الذي جمعهما مساء الأربعاء الماضي، أن فريقه هو الأقرب لتحقيق الفوز.

وفرط فريق ليفربول بفوز كان في متناوله على مضيفه إيفرتون (2-2) في الوقت القاتل في الدقيقة الثامنة المحتسبة بدلا للضائع من لقاء "الديربي" المؤجل من الجولة الـ15 "للبريمير ليغ".

وقال سلوت في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، عشية مواجهة وولفرهامبتون في الجولة 25 من الدوري: "للوهلة الأولى تشعر بأننا فقدنا نقطتين لأن إيفرتون سجل التعادل في الدقيقة 98، ولكن اراها نتيجة عادلة لأنه على مدار المباراة لم أشعر مطلقا أننا الفريق الأقرب لتحقيق الفوز".

وأضاف: "لكننا خرجنا ببعض النقاط الإيجابية وهي الصلابة الذهنية للفريق في اللحظات الصعبة وكنا أفضل من مباراة الموسم الماضي".

تابع مدرب ليفربول: "نحن فريق من الصعب للغاية أن تفوز عليه، وهو ما يمنحني الثقة في الـ14 جولة القادمة من الدوري الإنجليزي".

وتلقى سلوت البطاقة الحمراء بسبب اعتراضه على قرارات الحكم مايكل أوليفر عقب المباراة التي شهدت اشتباكات بين لاعبي الفريقين وأسفرت عن حصول لاعبه كورتيس جونز أيضا على البطاقة الحمراء، إضافة إلى طرد الفرنسي عبد الله دوكوري لاعب فريق إيفرتون.

وأكد سلوت أنه كان بإمكانه التصرف بشكل أفضل بعد نهاية المباراة، مؤكدا أنه لم يتحكم بأعصابه وسط الأجواء الصعبة والمتوترة للمباراة.

واختتم تصريحاته قائلا: "في المرة القادمة، يجب أن أتصرف بشكل أفضل، وسأتحدث كذلك مع كورتيس جونز ليتعامل بشكل أفضل في مثل هذه الظروف".

ويحتل فريق ليفربول صدارة الدوري "البريمير ليغ" برصيده 57 نقطةـ متقدما بفارق 7 نقاط على مطارده المباشر أرسنال صاحب المركز الثاني.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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سلوت

ليفربول

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