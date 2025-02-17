مدريد يدرس الرحيل لدوري جديد.. ما السبب؟

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية
في تقرير لها أن إدارة ريال مدريد
تشعر بتعمد إيقاع ظلم على الفريق من حكام
الدوري الإسباني مما يجعله يفكر في اللجوء لدوري آخر في أوروبا.
وقد تم طرح هذه المسألة قبل عامين من الآن عبر الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الذي منعت لائحته حدوث ذلك.
ولم يوضح التقرير إلى أي مدى ذهب ريال مدريد
في هذا الاتجاه سواء قبل عامين أو في الوقت الحالي.
ويستكشف ريال مدريد
إمكانية الانتقال إلى الدوريات الألماني "بوندسليغا" أو الإيطالي "سيري إيه" أو الفرنسي "ليغ 1".
وحال نجح ريال مدريد
في القيام بهذه الخطوة فإن هذا سيسمح له بزيادة مداخيله من الناحية الاقتصادية.
ويشعر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال
مدريد، بأن رابطة
الليغا برئاسة خافيير تيباس تستغل العلامة التجارية للنادي وصورته واستثماراته التي يجذبها لصالحها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك شعورا بوجود تحالف خلقه تيباس ضد ريال مدريد
من قبل كل الأندية، وهو ما ظهر في رسالة الاحتجاج على الحكام التي أعلنها الملكي.
ويشعر خافيير تيباس بحسب تقرير "آس" بالخوف من مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي يقوده ريال مدريد
ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
وترى إدارة نادي ريال مدريد
أن إدارة الدوري الإسباني تعاقبه من خلال قرارات الحكام، والتي منها الكثير الذي لا يروق لمسؤولي الميرينغي ولا للاعبيه.
ويضع ريال مدريد
في اعتباراته كذلك قضية خوسيه نيغريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام، والمتهم بالحصول على أموال من برشلونة في قضية شهيرة حملت اسمه، لتقديم خدمات تحكيمية.
يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت احتساب أكثر من قرار مثير للجدل ضد ريال مدريد
أثار غضب جهازه الفني ولاعبيه، وهو ما جعل الإدارة تشن حملة على الحكام.