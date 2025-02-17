مدريد يدرس الرحيل لدوري جديد.. ما السبب؟

وأوضحت صحيفة "آس" في تقرير لها أن إدارة تشعر بتعمد إيقاع ظلم على الفريق من الدوري الإسباني مما يجعله يفكر في اللجوء لدوري آخر في أوروبا.وقد تم طرح هذه المسألة قبل عامين من الآن عبر الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الذي منعت لائحته حدوث ذلك.ولم يوضح التقرير إلى أي مدى ذهب في هذا الاتجاه سواء قبل عامين أو في الوقت الحالي.ويستكشف إمكانية الانتقال إلى الدوريات الألماني "بوندسليغا" أو الإيطالي "سيري إيه" أو الفرنسي "ليغ 1".وحال نجح في القيام بهذه الخطوة فإن هذا سيسمح له بزيادة مداخيله من الناحية الاقتصادية.ويشعر فلورنتينو بيريز، رئيس مدريد، بأن الليغا برئاسة خافيير تيباس تستغل العلامة التجارية للنادي وصورته واستثماراته التي يجذبها لصالحها.بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك شعورا بوجود تحالف خلقه تيباس ضد من قبل كل الأندية، وهو ما ظهر في رسالة الاحتجاج على الحكام التي أعلنها الملكي.ويشعر خافيير تيباس بحسب تقرير "آس" بالخوف من مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي يقوده ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".وترى إدارة نادي أن إدارة الدوري الإسباني تعاقبه من خلال قرارات الحكام، والتي منها الكثير الذي لا يروق لمسؤولي الميرينغي ولا للاعبيه.ويضع في اعتباراته كذلك قضية خوسيه نيغريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام، والمتهم بالحصول على أموال من برشلونة في قضية شهيرة حملت اسمه، لتقديم خدمات تحكيمية.يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت احتساب أكثر من قرار مثير للجدل ضد أثار غضب جهازه الفني ولاعبيه، وهو ما جعل الإدارة تشن حملة على الحكام.