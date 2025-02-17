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أنس جابر تغادر مبكرا بطولة دبي للتنس
رياضة
2025-02-17 | 12:46
220 مشاهدة
ودعت التونسية أنس
جابر
منافسات
بطولة
دبي للتنس، التي تُعتبر من فئة الألف نقطة، بعد خسارتها في دور الأول أمام الأمريكية بيتون ستيرنز مساء اليوم الاثنين.
وواجهت أنس جابر، المصنفة حاليا في المركز 32 عالميا، صعوبة كبيرة أمام ستيرنز، المصنفة 47 عالميا، حيث خسرت المباراة بمجموعتين دون رد بواقع 6-7 و4-6.
واستمر اللقاء لمدة ساعة و56 دقيقة، وشهد مستوى تنافسيا
قويا
بين اللاعبتين.
وفي الدور الثاني، ستخوض ستيرنز مباراة جديدة ضد
الصينية
كينغ جينغ تشن، المصنفة السابعة في
البطولة
.
جدير بالذكر أن أنس جابر، التي شهد مستواها تراجعا مؤخرا بسبب الإصابات المتكررة التي أبعدتها عن الملاعب لفترة طويلة، كانت قد خرجت الأسبوع الماضي من ربع نهائي
بطولة
قطر
بعد خسارتها أمام اللاتفية
إيلينا
أوستابنكو (المصنفة 37 عالميا) بنتيجة 2-6 و2-6.
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