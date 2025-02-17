أنس جابر تغادر مبكرا بطولة دبي للتنس

وواجهت أنس جابر، المصنفة حاليا في المركز 32 عالميا، صعوبة كبيرة أمام ستيرنز، المصنفة 47 عالميا، حيث خسرت المباراة بمجموعتين دون رد بواقع 6-7 و4-6.واستمر اللقاء لمدة ساعة و56 دقيقة، وشهد مستوى تنافسيا بين اللاعبتين.وفي الدور الثاني، ستخوض ستيرنز مباراة جديدة ضد كينغ جينغ تشن، المصنفة السابعة في .جدير بالذكر أن أنس جابر، التي شهد مستواها تراجعا مؤخرا بسبب الإصابات المتكررة التي أبعدتها عن الملاعب لفترة طويلة، كانت قد خرجت الأسبوع الماضي من ربع نهائي بعد خسارتها أمام اللاتفية أوستابنكو (المصنفة 37 عالميا) بنتيجة 2-6 و2-6.