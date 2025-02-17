فوز مثير للجدل يعيد برشلونة لصدارة الدوري الإسباني

استعاد برشلونة صدارة الليجا، بالفوز بنتيجة (1-0) خلال مواجهة رايو فاليكانو، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 24، في البلوجرانا " كومبانيس الأولمبي.





والغى حكم المباراة هدفا لصالح رايو فاليكانو بداعي التسلل، ليثير الجدل حوله.



وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الليجا، وهو نفس عدد نقاط الوصيف .

وسجل هدف برشلونة الوحيد من ركلة جزاء بالدقيقة 28.والغى حكم المباراة هدفا لصالح رايو فاليكانو بداعي التسلل، ليثير الجدل حوله.وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الليجا، وهو نفس عدد نقاط الوصيف .