يامال يفاجئ الجميع: هذا هو أفضل فريق في أوروبا حاليا.. "ليس برشلونة"

وقال لامين في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "يمكننا الفوز بكل الألقاب هذا الموسم، ولكن هناك فريق واحد في أوروبا هو المفضل لإحراز دوري الأبطال أكثر منا وهو ليفربول".وعن سر تفوق نظرياً على برشلونة يعلق يامال: "لقد احتلوا المركز الأول في مرحلة الدوري وجئنا خلفهم".وأكمل: "نحن الآن نتصدر الدوري وكلما حققنا الانتصار كلما اقتربنا يمكننا تحقيق الدوري ودوري أبطال أوروبا وليس لي تفضيل لبطولة على أخرى".واحتل برشلونة الوصافة في مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن الذي تصدر الجدول.