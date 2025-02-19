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حكيم شاكر يختار القائمة النهائية لمنتخب العراق للقدامى

رياضة

2025-02-19 | 06:17
حكيم شاكر يختار القائمة النهائية لمنتخب العراق للقدامى
3,636 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

اختار مدربُ منتخب قُدامى اللاعبين لكُرةِ القدم حكيم شاكر، قائمةً مؤلفةً من (20) لاعباً لخوضِ غمارِ منافسات بطولة الخليج بنسختها الأولى التي تنطلقُ في دولةِ الكويت يوم السبت المُقبل.

وتألفت القائمةُ النهائيّةُ من: نور صبري ومحمد كاصد وحيدر عبد الأمير، ومهدي كريم وعلي حسين رحيمة وسعد عطية، ووسام زكي وصالح سدير وكرار جاسم، وخلدون إبراهيم وسامر سعيد وأوس إبراهيم، ورزاق فرحان ويونس محمود ومصطفى كريم، وحيدر صباح وأحمد مناجد وحمادي أحمد، وخالد مشير وهيثم كاظم.

ويستهل منتخبنا لقُدامى اللاعبين مبارياته في البُطولةِ الخليجيّة يوم السبت المُقبل بلقاءِ نظيره اليمنيّ، وفي اليوم الذي يليه يواجهُ البحرين، ويختتم مرحلةَ المجموعات أمام السعودية يوم الاثنين المُقبل.
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حكيم شاكر يختار

القائمة النهائية لمنتخب العراق للقدامى

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