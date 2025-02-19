هاري كين يفسد أفراح بايرن ميونخ.. ماذا حصل؟

وتعادل 1-1 مع سيلتيك الاسكتلندي في إياب ملحق دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليحجز مقعده في ثمن النهائي بعد فوزه 2-1 ذهابا.وتعرض كين (31 عاما) للإصابة التي أدت إلى نزيف داخلي قبل مباراة سيلتيك الثلاثاء، علما بأنه تم استبداله بين شوطي المباراة.قال (الأربعاء) إن كين سيغيب عن التدريبات لعدة أيام بعد تعرضه لإصابة طفيفة في ربلة الساق.بينما قال كين بعد المباراة :"أحتاج للخضوع لفحص لمعرفة ما يحدث حقا".وأوضح: "لست متأكدا من قدرتي على اللعب أمام آينتراخت يوم الأحد".وأتم النجم الإنجليزي أنه تعرض لإصابة طفيفة في الفك خلال التحام في التعادل مطلع الأسبوع الحالي أمام باير ليفركوزن.بينما ذكر فينسنت كومباني، مدرب بايرن، أنه لا يمكنه تحديد مدة غياب كين.