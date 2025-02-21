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صدامات "نارية".. السومرية تنشر نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

رياضة

2025-02-21 | 06:22
صدامات &quot;نارية&quot;.. السومرية تنشر نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
3,131 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مواجهات نارية ومثيرة.

وأجريت مراسم القرعة اليوم الجمعة بمدينة نيون السويسرية بحضور ممثلي الأندية الستة عشر التي تأهلت إلى هذه المرحلة.

ويقام لقاء ديربي مثير بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عملاقي العاصمة الإسبانية كما يواجه ليفربول الإنجليزي منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة أخرى نارية.

ويلتقي إنتر ميلان الإيطالي منافسه فينورد الهولندي في مواجهة ثأرية للفريق الإيطالي أمام قاهر ميلان الإيطالي في الملحق الفاصل. ويخوض برشلونة الإسباني مواجهة مرتقبة ضد بنفيكا البرتغالي في مواجهة مثيرة بين الفريقين.

وجاءت مواجهات قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:
قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏CHAMPIONS LEAGUE دوري أبطال أوروبا 2025-2024 مواجهات الدور ثمن النهائي SPORTS bein <a class='entities-links' href='/entity/120491/ليفربول/ar/1?utm_term=PublicFigures-ليفربول&utm_source=Alsumaria-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-ليفربول&id=15228&catid=4&pagetype=PublicFigures'>ليفربول</a> VS IS <a class='entities-links' href='/entity/3273107183/باريس/ar/1?utm_term=PublicFigures-باريس&utm_source=Alsumaria-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-باريس&id=126815&catid=4&pagetype=PublicFigures'>باريس</a> سان <a class='entities-links' href='/entity/119697/جيرمان/ar/1?utm_term=PublicFigures-جيرمان&utm_source=Alsumaria-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-جيرمان&id=14070&catid=4&pagetype=PublicFigures'>جيرمان</a> أتليتيكو <a class='entities-links' href='/entity/114600/مدريد/ar/1?utm_term=PublicFigures-مدريد&utm_source=Alsumaria-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-مدريد&id=9322&catid=4&pagetype=PublicFigures'>مدريد</a> aIth VS <a class='entities-links' href='/entity/2534885067/ريال/ar/1?utm_term=PublicFigures-ريال&utm_source=Alsumaria-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-ريال&id=90379&catid=4&pagetype=PublicFigures'>ريال</a> <a class='entities-links' href='/entity/114600/مدريد/ar/1?utm_term=PublicFigures-مدريد&utm_source=Alsumaria-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-مدريد&id=9322&catid=4&pagetype=PublicFigures'>مدريد</a> إنتر VS فاينورد LOSc ليل VS بوروسيا دورتموند BVB أستون <a class='entities-links' href='/entity/48782/فيلا/ar/1?utm_term=PublicFigures-فيلا&utm_source=Alsumaria-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-فيلا&id=188504&catid=4&pagetype=PublicFigures'>فيلا</a> おか VS كلوب <a class='entities-links' href='/entity/47341/بروج/ar/1?utm_term=PublicFigures-بروج&utm_source=Alsumaria-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-بروج&id=183955&catid=4&pagetype=PublicFigures'>بروج</a> Arsenall آرسنال VS PSV باير ليفركوزن بي إس في ايندهوفن 中市红白 VS <a class='entities-links' href='/entity/3718286983/بايرن/ar/1?utm_term=PublicFigures-بايرن&utm_source=Alsumaria-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-بايرن&id=149259&catid=4&pagetype=PublicFigures'>بايرن</a> ميونيخ MUNCHEN برشلونة VS بنفيكا‏'‏
قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏ثمن النهائي 大文 ثمن النهائي PARIS UEFA CHAMPIONS LEAGUE دوري أبطال أوروبا الطريق إلى النهائي A ربع النهائي BVB 09 ربع النهائي LOSC EGIWAO もし！ いこいうでな نصف النهائي SAYERN NOITEN aVU نصف النهائي يانا ربع النهائي النهائي ربع النهائي το ROAD 25 SECTE PSV SPORTS bein النهائي السبت 31 مايو Arsenal D نصف النهائي الذهاب 29 30 إبريل الإياب 7مايو ربع النهائي الذهاب إبريل الإياب 16 إبريل 15 ثمن النهائي الذهاب 5- مارس الإياب 11 12 مارس‏'‏‏

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السومرية تنشر

نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

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