صدامات "نارية".. السومرية تنشر نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وأجريت مراسم القرعة اليوم الجمعة بمدينة نيون السويسرية بحضور ممثلي الأندية الستة عشر التي تأهلت إلى هذه المرحلة.ويقام لقاء ديربي مثير بين وأتلتيكو عملاقي العاصمة الإسبانية كما يواجه الإنجليزي منافسه سان الفرنسي في مواجهة أخرى نارية.ويلتقي إنتر الإيطالي منافسه فينورد الهولندي في مواجهة ثأرية للفريق الإيطالي أمام قاهر الإيطالي في الملحق الفاصل. ويخوض برشلونة الإسباني مواجهة مرتقبة ضد بنفيكا البرتغالي في مواجهة مثيرة بين الفريقين.وجاءت مواجهات قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على النحو التالي: