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برشلونة يتفق مع نجمه على التجديد

رياضة

2025-02-22 | 12:16
برشلونة يتفق مع نجمه على التجديد
المصدر:
موقع كووورة
728 مشاهدة

أفاد تقرير صحفي، اليوم السبت، بأن برشلونة اتفق مع أحد لاعبيه على توقيع عقد جديد.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن المدافع الإسباني إنييجو مارتينيز، على وشك توقيع عقد جديد مع برشلونة لمدة موسم آخر.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "تم الاتفاق بين برشلونة ومارتينيز على عقد جديد حتى حزيران 2026".

وأضاف رومانو: "توقيع العقد الجديد يتوقف على موافقة رابطة الدوري الإسباني لإنهاء جميع الوثائق".

وأكد: "هانز فليك مدرب برشلونة، سعيد للغاية بالدور القيادي الذي يلعبه مارتينيز".

جدير بالذكر، أن مارتينيز (33 عاما) انضم لصفوف برشلونة، في صيف 2023، قادمًا من أتلتيك بيلباو في صفقة انتقال حر بعقد ينتهي عقب الموسم الجاري.

وكان برشلونة قد نجح مؤخرا في تجديد عقود بيدري وجافي وجيرارد مارتن وأراوخو وكوبارسي.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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برشلونة

إنييجو مارتينيز

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