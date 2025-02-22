برشلونة يتفق مع نجمه على التجديد

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن المدافع الإسباني إنييجو مارتينيز، على وشك توقيع عقد جديد مع برشلونة لمدة موسم آخر.وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "تم الاتفاق بين برشلونة ومارتينيز على عقد جديد حتى حزيران 2026".وأضاف رومانو: "توقيع الجديد يتوقف على موافقة لإنهاء جميع الوثائق".وأكد: "هانز فليك مدرب برشلونة، سعيد للغاية بالدور القيادي الذي يلعبه مارتينيز".جدير بالذكر، أن (33 عاما) انضم لصفوف برشلونة، في صيف 2023، قادمًا من أتلتيك بيلباو في صفقة انتقال حر بعقد ينتهي عقب الموسم الجاري.وكان برشلونة قد نجح مؤخرا في تجديد عقود بيدري وجافي وجيرارد وأراوخو وكوبارسي.