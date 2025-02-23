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الجدل حول مباراة العراق وفلسطين يعود من جديد.. ما المستجدات؟

رياضة

2025-02-23 | 04:00
الجدل حول مباراة العراق وفلسطين يعود من جديد.. ما المستجدات؟
1,414 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يمتلك منتخب العراق سببا مهما لعدم الموافقة على خوض مباراته أمام شقيقه الفلسطيني في القدس لحساب الجولة الثامنة من تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يتواجه المنتخبان وفق موعد أولي مقرر في الخامس والعشرين من مارس/ آذار المقبل، أي بعد 5 أيام من مباراة العراق والكويت ضمن الجولة السابعة.

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على إقامة مباراة فلسطين والعراق على ملعب فيصل الحسيني في مدينة القدس، شرط موافقة الجانب العراقي على خوض المباراة هناك، خصوصا أن المنتخب الفلسطيني لم يخض أي مباراة في التصفيات على أرضه وبين جماهيره بسبب الظروف الاستثنائية التي شهدتها الفترة الماضية.

كما ان الاتحاد الدولي رهن إقامة المباراة في القدس بموافقة الجانب العراقي على تأجيل المباراة إلى شهر أبريل/ نيسان المقبل لكي يتمكن الجانب الفلسطيني من توفير منظومة الـVAR، كونها غير متوفرة حاليا وتحتاج إلى وقت أكبر، لذلك من الممكن أن تقام المباراة بعد أقل من شهر من موعدها المحدد، بحسب winwin.

ويتجه الاتحاد العراقي إلى رفض إقامة المباراة في القدس، بسبب أن أغلب لاعبيه من المحترفين في أوروبا وأنديتهم لن تسمح بتفريغهم للعب مع المنتخب العراقي خارج أيام الفيفا، إذ إن شهر أبريل/ نيسان القادم لا يندرج ضمن أيام الفيفا وسيكون الأمر معقدا بالنسبة للمنتخب العراقي الذي يبحث عن الانتصار لتأمين مركزه الثاني في المجموعة.

بينما الاتحاد العراقي سيشترط على الاتحاد الدولي، إلزام أندية اللاعبين بالموافقة على تفريغهم من أجل المباراة، لأن الاتحاد العراقي يتوقع رفض الأندية لهذا الطلب، وفي حال لم يتحقق ذلك فإن الاتحاد العراقي سيتجه إلى الاعتذار لنظيره الفلسطيني لعدم القدرة على لعب المباراة هناك وبالتالي البحث عن أرض محايدة لإقامة المباراة في موعدها المحدد مسبقا في 25 من مارس/ آذار المقبل.
 
وسبق أن تواجه المنتخبان في البصرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم، إذ تغلب أسود الرافدين على فلسطين بهدف وحيد حمل إمضاء اللاعب أيمن حسين.

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مباراة العراق وفلسطين

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