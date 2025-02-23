الجدل حول مباراة العراق وفلسطين يعود من جديد.. ما المستجدات؟

ومن المقرر أن يتواجه المنتخبان وفق موعد أولي مقرر في الخامس والعشرين من مارس/ آذار المقبل، أي بعد 5 أيام من مباراة والكويت ضمن الجولة السابعة.وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على إقامة مباراة فلسطين والعراق على الحسيني في مدينة القدس، شرط موافقة الجانب على خوض المباراة هناك، خصوصا أن المنتخب الفلسطيني لم يخض أي مباراة في التصفيات على أرضه وبين جماهيره بسبب الظروف الاستثنائية التي شهدتها الفترة الماضية.كما ان الاتحاد الدولي رهن إقامة المباراة في القدس بموافقة الجانب على تأجيل المباراة إلى شهر أبريل/ نيسان المقبل لكي يتمكن الجانب الفلسطيني من توفير منظومة الـVAR، كونها غير متوفرة حاليا وتحتاج إلى وقت أكبر، لذلك من الممكن أن تقام المباراة بعد أقل من شهر من موعدها المحدد، بحسب winwin.ويتجه الاتحاد إلى رفض إقامة المباراة في القدس، بسبب أن أغلب لاعبيه من المحترفين في أوروبا وأنديتهم لن تسمح بتفريغهم للعب مع المنتخب خارج أيام الفيفا، إذ إن شهر أبريل/ نيسان القادم لا يندرج ضمن أيام الفيفا وسيكون الأمر معقدا بالنسبة للمنتخب الذي يبحث عن الانتصار لتأمين مركزه الثاني في المجموعة.بينما الاتحاد سيشترط على الاتحاد الدولي، إلزام أندية اللاعبين بالموافقة على تفريغهم من أجل المباراة، لأن الاتحاد يتوقع رفض الأندية لهذا الطلب، وفي حال لم يتحقق ذلك فإن الاتحاد سيتجه إلى الاعتذار لنظيره الفلسطيني لعدم القدرة على لعب المباراة هناك وبالتالي البحث عن أرض محايدة لإقامة المباراة في موعدها المحدد مسبقا في 25 من مارس/ آذار المقبل.