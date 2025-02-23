"قدامى اللاعبين".. التعادل يحسم لقاء العراق والبحرين

تعادل منتخبا والبحرين، في كأس لقدامى اللاعبين.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن التي تقام حاليا في .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخبنا الوطني الى أربع نقاط بالتساوي مع نظيره السعودي.

وسيلتقي منتخبنا الوطني نظيره السعودي يوم غد الاثنين، بينما تواجه .