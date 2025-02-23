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صلاح يعادل رقما تاريخيا لميسي
رياضة
2025-02-23 | 14:42
المصدر:
وكالات
482 مشاهدة
أثبت النجم
المصري
محمد صلاح، جناح ليفربول، مرة أخرى أنه واحد من أعظم اللاعبين في عالم كرة القدم، بعد أن
عادل
رقما تاريخيا كان يحمله الأرجنتيني
ليونيل
ميسي، أحد أساطير اللعبة.
وخلال مباراة
ليفربول
ضد مضيفه
مانشستر
سيتي التي أقيمت اليوم الأحد ضمن المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي، سجل صلاح هدفا وصنع آخر، مساهما في فوز "الريدز" بهدفين دون رد.
وذكرت شبكة "سكواكا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم أن صلاح
أصبح
أول لاعب في الدوري الإنجليزي يقدم تمريرة حاسمة (أسيست) ويسجل في 11 مباراة هذا الموسم، وهو الرقم الأعلى الذي حققه أي لاعب في موسم واحد بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى منذ
ليونيل
ميسي
مع برشلونة.
وكان
ميسي
قد سجل وصنع في 11 مباراة بالدوري الإسباني خلال موسم 2014/2015، عندما قدم أداءً استثنائياً آنذاك.
ولا يزال أمام
ليفربول
11 مباراة في الدوري، مما يمنح صلاح فرصة لتحطيم رقم
ميسي
في عدد المباريات التي سجل وصنع فيها خلال موسم واحد.
ومن ناحية أخرى، عزز صلاح
موقعه
في صدارة قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي، برصيد 25 هدفا، متقدما بستة أهداف على أقرب ملاحقيه، مهاجم
مانشستر
سيتي الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند.
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