صلاح يعادل رقما تاريخيا لميسي

وخلال مباراة ضد مضيفه سيتي التي أقيمت اليوم الأحد ضمن المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي، سجل صلاح هدفا وصنع آخر، مساهما في فوز "الريدز" بهدفين دون رد.وذكرت شبكة "سكواكا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم أن صلاح أول لاعب في الدوري الإنجليزي يقدم تمريرة حاسمة (أسيست) ويسجل في 11 مباراة هذا الموسم، وهو الرقم الأعلى الذي حققه أي لاعب في موسم واحد بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى منذ مع برشلونة.وكان قد سجل وصنع في 11 مباراة بالدوري الإسباني خلال موسم 2014/2015، عندما قدم أداءً استثنائياً آنذاك.ولا يزال أمام 11 مباراة في الدوري، مما يمنح صلاح فرصة لتحطيم رقم في عدد المباريات التي سجل وصنع فيها خلال موسم واحد.ومن ناحية أخرى، عزز صلاح في صدارة قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي، برصيد 25 هدفا، متقدما بستة أهداف على أقرب ملاحقيه، مهاجم سيتي الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند.