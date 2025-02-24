ومن المقرر أن تجري مباريات نهائيات للأندية 2025، في أول نسخة موسعة بمشاركة 32 ناديا خلال الفترة ما بين 15 حزيران و13 تموز 2025.وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم خطابين رسميين لكل الأندية المشاركة في المونديال، يتعلق الأول باجتماع ترتيبي للبطولة، سيحضره رسمي عن كل ناد، وذلك في مدينة نيويورك الأمريكية في شهر أبريل المقبل، وذلك وفقا لتقارير صحفية.أما الخطاب الثاني فيحدد الموعد النهائي لوصول الوفود المشاركة في والذي حدده الـ"فيفا" ليوم 11 حزيران 2025 كأقصى تقدير وفق ما أوردته تقارير إخبارية.وأضافت المصادر أن الاتحاد الدولي للعبة يرغب في أن يكون يوم 11 حزيران أي 4 أيام قبل انطلاق البطولة، هو الموعد النهائي لوصول وفود الأندية.ويهدف الـ"فيفا" بذلك إلى استيفاء اللجنة المنظمة زيارة جميع الوفود المشاركة واطلاعها على آخر الترتيبات المتعلقة بأوقات التدريبات وموعد الالتحاق بالملعب لخوض المباريات وغيرها من الأمور التنظيمية للمسابقة المرتقبة جدا في كرة القدم العالمية وفي تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم.وحدد الـ"فيفا" شهر مارس المقبل، موعدا لتسليم اللائحة الأولية للأندية، والتي يتعين أن تضم 35 لاعبا كحد أدنى، مع إمكانية إجراء تغييرات عليها في شهر حزيران القادم.وستكون للأندية 2025، شبيهة في نظامها بكأس العالم للمنتخبات بين عامي (1998 و2022) حيث سيتم توزيع الأندية الـ32 في الدور الأول على 8 مجموعات بواقع 4 أندية في كل واحدة على أن يتأهل الأول والثاني للدور ثمن النهائي للمونديال، وصولا إلى النهائي الذي سيقام يوم 13 يوليو 2025.ويذكر أن الـ"فيفا" نظم جولة لكأس العالم للأندية في جميع التي تملك ممثلين لها في المسابقة، والتي تشارك فيها 5 أندية عربية وهي الهلال السعودي والعين الإماراتي والأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي.وقد وصلت كأس الأسبوع الماضي إلى تونس وكان في ضيافة الترجي التونسي بعد أن زار الأهلي المصري، كما كان في ضيافة الوداد المغربي والعين الإماراتي، فيما ستصل إلى العاصمة السعودية الرياض ونادي الهلال يوم غد الثلاثاء.