مفاجأة مدوية: ميسي في طريقه للعودة إلى برشلونة

واكد الصحفي الإسباني أليكس كاندال من قناة "داريكت تي في سبورتس" االلاتينية الناطقة بالإسبانية أكد عودة ميسي إلى برشلونة في الموسم المقبل.ورحل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة في صيف 2021 بعد رحلة استمرت لـ21 عاماً بين جدران كامب نو، عاش 4 سنوات منها مع فرق الشباب و17 بقميص الفريق الأول.وتحول ليونيل ميسي داخل برشلونة للهداف الأفضل في تاريخ النادي والكلاسيكو والدوري الإسباني وحقق 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.وينتهي عقد ليونيل ميسي مع إنتر ميامي في نهاية 2025، ما يجعل هناك إمكانية لأن ينهي بالتراضي مع فريقه الأمريكي قبل ارتداء والأزرق مجدداً.ويقدم برشلونة نتائج وأداءات مميزة مع الألماني هانز فليك في الموسم الحالي وهو ما قد يمثل نقطة إغراء كبيرة للبرغوث للعودة من جديد.ويتصدر برشلونة ترتيب فرق الدوري الإسباني بفارق المواجهات عن ريال مدريد الثاني وتأهل كوصيف لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا وسيخوض الثلاثاء ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أتلتيكو مدريد، بالإضافة لتحقيقه كأس السوبر المحلي على حساب ريال مدريد الشهر الماضي.بالإضافة إلى ذلك هناك عامل إغراء آخر للبرغوث وهو أن برشلونة سيفتتح ملعبه الجديد كامب نو بعد التوسعة في العام المقبل 2026 حيث هناك رغبة لدى النجم الأفضل في تاريخ النادي أن يلعب عليه.يذكر أن ميسي قد سجل 672 هدفاً وصنع 303 آخرين مع العملاق الكتالوني خلال الفترة التي دافع فيها عن ألوان الفريق وحقق 10 ألقاب للدوري الإسباني و4 لأبطال أوروبا ضمن مسيرة شهدت إحرازه 34 كأساً بقميص الكتالوني.