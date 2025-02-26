بعد الإخفاق الأخير.. ما مصير مدرب منتخب العراق للشباب عماد محمد؟

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ولم ينجح المنتخب في التأهل إلى كأس العالم للشباب في تشيلي 2025، ودور نصف النهائي في كأس للشباب بالصين، بعدما خسر أمام أستراليا في الدور ربع النهائي بنتيجة 3-2.وقال عبد الجبار، "مهمة مدرب منتخب للشباب واحدة من أصعب المهام في العالم، إذ تكمن الصعوبة في 3 أسباب، تتمثل في عدم توفر الملاعب وقاعدة بيانات ثابتة ودوري منتظم، نحن قريبون من عمل الجهاز الفني بقيادة المدرب عماد محمد، وبصراحة هو عمل صعب جدًّا، وتحقيق الإنجاز في ظل هذه الظروف يكاد يكون معدومًا، وإن حدث سيكون أشبه بالمعجزة".وأضاف: "لاعبو منتخب لم يكونوا في أتم الجاهزية ذهنيًّا ومهاريًّا وخططيًّا، لأنهم لم يحظوا بإعداد جيد، ولم يتمكنوا من خوض عدد كاف من المباريات في الدوري العراقي، خصوصًا وأن أغلب لاعبي ليوث الرافدين لا يشاركون مع أنديتهم في المنافسات، ويفتقرون للتجربة والخبرات باستثناء البعض القليل منهم".وتابع: "حتى اللاعبون الذين يمتلكون الخبرات لم تسعفهم في مجاراة الفرق المحترفة التي تسبق كثيرًا في العمل الاحترافي، ويجب أن يعرف الجمهور أنه من غير المعقول أن يتم بناء جيل خلال عام واحد و3 أشهر، كما فعل المدرب عماد محمد مع الفريق الذي كان منافسًا قويًّا، وحتى لربما كان من الممكن أن يترشح للقب في حال فاز على أستراليا".وأكمل: "النتائج التي حققها منتخب للشباب كانت مميزة للغاية، حيث تغلب على السعودية وتمكن من إقصاء الأردن، وتأهل أيضًا إلى دور ربع النهائي وخرج بشرف أمام منتخب أستراليا المرشح لنيل اللقب، وهذا التقييم بشهادة جميع الرياضيين المختصين والمحللين والمدربين، لذلك يجب إنصاف الجهاز الفني لأن الأمور الفنية لا تتحكم وحدها بالمباريات، هناك أمور ذهنية ونفسية لا يستطيع أي مدرب في العالم التحكم فيها"، بحسبيذكر أن الاتحاد لكرة القدم لم يحسم بعد عقد الجهاز الفني لمنتخب للشباب بقيادة المدرب عماد محمد، إذ سينتهي العقد في شهر أبريل/ نيسان المقبل.