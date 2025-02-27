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ضربة جديدة لأنشيلوتي.. نجم ريال مدريد يغيب 8 أسابيع
رياضة
2025-02-27 | 07:44
المصدر:
وكالات
841 شوهد
تلقى المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، ضربة جديدة تهدد استقرار الفريق خلال الفترة القادمة.
وكشف مراسل إذاعة "كوبي"
الإسبانية
أن "لاعب الوسط داني سيبايوس سيغيب عن صفوف
ريال
مدريد
لمدة شهرين، بسبب إصابته خلال مواجهة
ريال
سوسيداد، أمس الأربعاء، في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا".
وأوضح أن "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة سيبايوس في العضلة شبه الغشائية مع تضرر وتر في ساقه اليسرى".
ولفت إلى أن "لاعب الوسط الإسباني سيغيب عن مباراتي
ريال
مدريد
ضد أتلتيكو مدريد، يومي 4 و12 أذار المقبل، في دور ال16 لدوري أبطال أوروبا".
وبات سيبايوس ركيزة أساسية في خط وسط
ريال
مدريد
خلال الفترة الأخيرة، وبات الخيار الأول وسط زملائه فيدريكو فالفيردي وإدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني، والكرواتي المخضرم
لوكا
مودريتش.
وغادر سيبايوس لقاء
ريال
مدريد
ضد سوسيداد في اللحظات الأخيرة، علما بأن المباراة انتهت بفوز الميرينجي بهدف البرازيلي إندريك على
ملعب
ريالي أرينا
معقل
الفريق الباسكي.
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