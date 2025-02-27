ضربة جديدة لأنشيلوتي.. نجم ريال مدريد يغيب 8 أسابيع

وكشف مراسل إذاعة "كوبي" أن "لاعب الوسط داني سيبايوس سيغيب عن صفوف لمدة شهرين، بسبب إصابته خلال مواجهة سوسيداد، أمس الأربعاء، في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا".وأوضح أن "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة سيبايوس في العضلة شبه الغشائية مع تضرر وتر في ساقه اليسرى".ولفت إلى أن "لاعب الوسط الإسباني سيغيب عن مباراتي ضد أتلتيكو مدريد، يومي 4 و12 أذار المقبل، في دور ال16 لدوري أبطال أوروبا".وبات سيبايوس ركيزة أساسية في خط وسط خلال الفترة الأخيرة، وبات الخيار الأول وسط زملائه فيدريكو فالفيردي وإدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني، والكرواتي المخضرم مودريتش.وغادر سيبايوس لقاء ضد سوسيداد في اللحظات الأخيرة، علما بأن المباراة انتهت بفوز الميرينجي بهدف البرازيلي إندريك على ريالي أرينا الفريق الباسكي.