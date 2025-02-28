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إلغاء مباراة في الدوري الألماني بسبب "عضة في منطقة حساسة"

رياضة

2025-02-28 | 00:48
إلغاء مباراة في الدوري الألماني بسبب &quot;عضة في منطقة حساسة&quot;
1,199 شوهد

السومرية نيوز – رياضي
شهدت إحدى مباريات كرة القدم في ألمانيا حادثة غريبة من نوعها، حيث تعرض حكم المباراة لإصابة غير مألوفة أدت إلى إلغاء اللقاء، وذلك بسبب تدخل طفل صغير بشكل مفاجئ.

ووقعت الحادثة خلال المباراة التي جمعت بين فريقي إف سي تاكسي دويسبورغ وروت فايس مولهايم في دوري الدرجة الثالثة الألماني.
 
وكان الحكم ستيفان كاهلر، الذي كان من المقرر أن يدير المباراة، يقوم بالتحضيرات الروتينية قبل بدء اللقاء، عندما تعرض لعضة مفاجئة من ابن أحد لاعبي فريق تاكسي دويسبورغ في منطقة حساسة.
 
وصرح الحكم في تقريره الرسمي: "بينما كنت أتحقق من هويات لاعبي إف سي تاكسي، لاحظت وجود طفل صغير يقوم بتمارين الإحماء بجانب اللاعبين. اقترب مني تدريجياً، ثم فجأة - وبشكل مفاجئ تماماً - عضني بقوة في خصيتي اليسرى".
 
وأضاف كاهلر: "بسبب الألم الشديد الذي شعرت به، لم أتمكن من بدء المباراة. وقد تأكدت لاحقاً أن الطفل المعتدي هو ابن أحد لاعبي فريق إف سي تاكسي".
 
ونتيجة لهذا الحادث الغريب، تم إلغاء المباراة، على أن تُقام في موعد لاحق خلال الموسم الحالي.

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