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لاعبو المنتخب العراقي تحت مجهر كاساس لمدة 20 يوما: إتقان سلاحهم الأول!

رياضة

2025-03-02 | 05:00
لاعبو المنتخب العراقي تحت مجهر كاساس لمدة 20 يوما: إتقان سلاحهم الأول!
740 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يواصل لاعبو منتخب العراق تدريباتهم المكثفة من أجل إتقان سلاحهم الأول قبل مباراتي "أسود الرافدين" المقبلتين في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يلاعب منتخب العراق منتخبي الكويت وفلسطين يومي 20 و25 مارس/ آذار الحالي في إطار منافسات الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة إلى المونديال.

ووجه الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي، لاعبي أسود الرافدين بالتدريب بشكل مكثف على إتقان الكرات الثابتة، خصوصا أن الكرات الثابتة تعد السلاح الأول للمنتخب العراقي في التصفيات الحاسمة وكانت حاسمة بشكل كبير، إذ يعتمد لاعبو العراق على الكرات الركنية والكرات الثابتة في تسجيل الأهداف.

كما ان مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس يدرك جيدا بأن المباراتين المقبلتين أمام الكويت وفلسطين ستكونان معقدتين، لاسيما أن المنافسين سيغلقون المساحات أمام أسود الرافدين لأنهما يريدان الخروج بنتيجة إيجابية وعدم السماح للاعبي العراق بتسجيل الأهداف وتحقيق الانتصار بسهولة ولذلك لن يجد المنتخب أي حلول سوى الاعتماد على الكرات الثابتة.

خلال مدة 20 يوما سيتابع كاساس وبشكل دقيق وكثيف تدريبات لاعبي منتخب العراق ومن بينها التدريبات المتعلقة بالكرات الثابتة وهذا الأمر سيستمر حتى موعد تجمع أسود الرافدين في البصرة يوم 16 مارس/ آذار الحالي، إذ ينسق الجهاز الفني للمنتخب العراقي مع مدربي أندية لاعبي أسود الرافدين لتنعكس التدريبات بشكل إيجابي على وضع لاعبي الفريق العراقي، بحسب ما نقلت winwin.

والفترة القصيرة للمعسكر التدريبي للمنتخب العراقي في البصرة ستكون مكثفة جدا بالتدريبات، لاسيما أن المدرب كاساس كان يرغب بإقامة معسكر أطول مدة ولكن تعذر التحاق أغلب اللاعبين المحترفين جعل هذا الخيار بلا فائدة، لأن المدرب لن يحصل على نسبة 80 بالمئة من لاعبيه في حال أقيم المعسكر يوم 10 مارس/ آذار الحالي.
 
وكان مدرب أسود الرافدين خيسوس كاساس، قد توجه إلى مدينة البصرة لاختيار ملاعب وفندق إقامة الفريق العراقي قبل مواجهة الكويت، إذ تم اختيار جميع الأمور التي تخص منتخب العراق وفق معايير عدة وضعها المدرب.

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لاعبو المنتخب العراقي

مجهر كاساس لمدة 20 يوما

إتقان سلاحهم الأول!

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