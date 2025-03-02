لاعبو المنتخب العراقي تحت مجهر كاساس لمدة 20 يوما: إتقان سلاحهم الأول!

ومن المقرر أن يلاعب منتخب منتخبي الكويت وفلسطين يومي 20 و25 مارس/ آذار الحالي في إطار منافسات الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة إلى المونديال.ووجه الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي، لاعبي أسود الرافدين بالتدريب بشكل مكثف على إتقان الكرات الثابتة، خصوصا أن الكرات الثابتة تعد السلاح الأول للمنتخب في التصفيات الحاسمة وكانت حاسمة بشكل كبير، إذ يعتمد لاعبو على الكرات الركنية والكرات الثابتة في تسجيل الأهداف.كما ان مدرب منتخب خيسوس كاساس يدرك جيدا بأن المباراتين المقبلتين أمام الكويت وفلسطين ستكونان معقدتين، لاسيما أن المنافسين سيغلقون المساحات أمام أسود الرافدين لأنهما يريدان الخروج بنتيجة إيجابية وعدم السماح للاعبي بتسجيل الأهداف وتحقيق الانتصار بسهولة ولذلك لن يجد المنتخب أي حلول سوى الاعتماد على الكرات الثابتة.خلال مدة 20 يوما سيتابع كاساس وبشكل دقيق وكثيف تدريبات لاعبي منتخب ومن بينها التدريبات المتعلقة بالكرات الثابتة وهذا الأمر سيستمر حتى موعد تجمع أسود الرافدين في البصرة يوم 16 مارس/ آذار الحالي، إذ ينسق الجهاز الفني للمنتخب مع مدربي أندية لاعبي أسود الرافدين لتنعكس التدريبات بشكل إيجابي على وضع لاعبي الفريق العراقي، بحسب ما نقلت winwin.والفترة القصيرة للمعسكر التدريبي للمنتخب في البصرة ستكون مكثفة جدا بالتدريبات، لاسيما أن المدرب كاساس كان يرغب بإقامة معسكر أطول مدة ولكن تعذر التحاق أغلب اللاعبين المحترفين جعل هذا الخيار بلا فائدة، لأن المدرب لن يحصل على نسبة 80 بالمئة من لاعبيه في حال أقيم المعسكر يوم 10 مارس/ آذار الحالي.