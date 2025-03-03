جدل قبيل إعلان قائمة المنتخب العراقي للتصفيات المونديالية.. ما القصة؟

ويستعد المدرب الإسباني للكشف عن تشكيلته استعدادًا لمواجهتي الكويت وفلسطين ضمن الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026، المؤهلة إلى المونديال الذي سيقام في وكندا والمكسيك.واستقر كاساس على ثلاثي حراسة المرمى، حيث قرر استدعاء جلال حسن وأحمد باسل وكميل سعد، ليكونوا ضمن القائمة النهائية لمواجهتي التصفيات.والمدرب الإسباني يرى في كميل سعد مستقبل الكرة العراقية، متجاهلًا استدعاء حراس شباب آخرين مثل حسين حسن، حارس المنتخب الأولمبي العراقي، وعلي كاظم، الذي سبق له حماية عرين المنتخب الأولمبي أيضًا. كما لم يقتنع كاساس بالحارس الشاب وسام علي، معتبرًا أنه لا يلبي تطلعاته الفنية، بحسب ما نقلت winwin.وقد يواجه المدرب الإسباني انتقادات بسبب ضم كميل سعد، الذي لا يحظى بقبول واسع لدى الجماهير والمحللين، كونه يلعب في أكاديمية ليغانيس الإسباني دون تمثيل الفريق الأول أو الرديف رسميًا، فضلًا عن عدم تقديمه مستويات مقنعة خلال فترة حضوره مع نفط البصرة في الموسم الماضي بدوري نجوم .وفي سياق متصل، سيفتقد المنتخب لخدمات لاعب أيك السويدي، دانيلو السعد، بسبب خضوعه لعملية جراحية في الركبة. ووفقًا للتقرير الطبي، سيحتاج السعد إلى راحة سلبية لا تقل عن أسبوعين قبل العودة إلى التدريبات، ما يعني غيابه عن مواجهتي الكويت وفلسطين.ومن المقرر أن يعلن كاساس القائمة النهائية لأسود الرافدين خلال أسبوع، تمهيدًا لانطلاق المعسكر التدريبي في مدينة البصرة استعدادًا للمباراتين المقررتين يومي 20 و25 مارس/آذار الجاري.