بمشاركة 16 منتخبا بينها العراق.. كشف موعد بطولة كأس العرب قطر 2025

وسبق للفيفا أن أكد إقامة النسخ الثلاثة القادمة من كأس (2025، 2029، 2033) تحت مظلته، مع إسناد شرف تنظيم في النسخ الثلاثة إلى قطر، على غرار ما حدث في نسخة الأخيرة (2021).وكانت قطر قد نظّمت النسخة الأخيرة من كأس للمنتخبات، في عام 2021، وقد نجحت المسابقة بصورة لافتة، فاقت توقعات الجميع. وكانت المنافسات بمثابة "البروفة النهائية" للدولة القطرية، قبل استضافتها نهائيات كأس العالم 2022.وتم تحديد 18 ديسمبر موعدًا لنهائي كأس 2025؛ حيث يوافق هذا التاريخ "اليوم الوطني لدولة قطر"، علمًا أن التاريخ نفسه شهد إقامة مباريات نهائية مهمة على الأراضي القطرية خلال الأعوام الأربعة الماضية، على شاكلة نهائي كأس 2021، ونهائي كأس العالم 2022، ونهائي كأس القارات للأندية "كأس الإنتركونتيننتال 2024".وقبل استضافتها لبطولة كأس العرب، ستكون قطر معنية أيضًا بتنظيم كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، بمشاركة 48 منتخبًا، خلال الفترة بين 3 و27 نوفمبر/ تشرين الثاني.ومن المُقرر أن تستضيف قطر النسخ الخمسة القادمة من كأس العالم للناشئين، علمًا أن الدولة الخليجية لم يسبق لها استضافة العالمية من قبل.بدوره، أعرب الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب القطري ورئيس اللجنة المنظمة لبطولتي كأس وكأس العالم للناشئين 2025، عن سعادته باستضافة البطولتين في رحاب قطر، منوهًا بأن كأس قطر 2025 تشكّل ملتقى للأشقاء العرب، للاحتفاء بالشغف المشترك بلعبة كرة القدم، ولفت أنظار ملايين المشجعين في المنطقة.وأكد الوزير القطري أن كأس العالم للناشئين ستوفر منصة لاكتشاف المواهب الكروية الصاعدة على مستوى العالم، وإلقاء الضوء عليها.وأضاف حمد بن خليفة: "نتطلع إلى الترحيب باللاعبين والمشجعين من أنحاء المنطقة والعالم في استاداتنا ومرافقنا الرياضية عالمية المستوى، حيث سيجدون بانتظارهم تجارب ثقافية غنية وتجربة مشجعين تتسم بالسهولة والسلاسة، يستعيدون خلالها الأجواء المميزة التي اختبروها خلال البطولات السابقة. نؤمن بتأثير الرياضة كأداة توحد الشعوب، وتمد جسور التواصل بين مختلف الثقافات والمجتمعات، وهو ما يشكل حافزًا لنا للاستمرار في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى".