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5 أسرار جديدة في مسيرة مبابي الفرنسية

رياضة

2025-03-06 | 10:54
5 أسرار جديدة في مسيرة مبابي الفرنسية
79 شوهد

كشف كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني الحالي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، عدة أسرار عن الفترة التي حمل فيها قميص الأخير.

ونشرت قناة "كانال بلوس" الفرنسية أجزاء جديدة من حوار أجرته مع كيليان مبابي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كانت قد نشرت أجزاء منه في ذلك التوقيت.

وتحدث مبابي في الحوار عن رأيه في تعاقد فريق العاصمة الفرنسية مع مجموعة من أهم النجوم العالميين، وكذلك أسرار من حياته الشخصية.

وأشار مبابي إلى أن اللعب مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا في باريس سان جيرمان مثل تجربة استثنائية، موضحا: "جمعنا في باريس لاعبون لا يمكنك أن تقابلهم إلا في لعبة البلاي ستيشن".

وواصل: "صحيح لم نحقق دوري أبطال أوروبا، لكننا جعلنا الكثير من الأطفال يحلمون.. كرة القدم عقد محدد المدة لكن الناس أحلامهم ليست لها مدة محددة".

وأشاد مبابي بتجربة الاستثمار القطري في نادي باريس سان جيرمان: "لقد صنعوا فريقا عظيما، ورغم أن بي إس جي كان دوماً يجذب أفضل النجوم لكنهم أخذوه إلى مستوى آخر".

وتابع: "كان لدينا في باريس لاعبون رائعون وفريق مذهل، ولم أقلل أبداً من النادي، ولم أتعامل مع وجودي هناك على أنه شيء معتاد أو شائع".

وتحول كيليان مبابي إلى هداف بي إس جي التاريخي خلال الفترة التي دافع فيها عن ألوان الفريق من 2017 إلى 2024، من خلال التوقيع على 256 هدفاً في 308 مباريات.

ومن ناحية أخرى، تحدث مبابي عن أزمة شخصية ترتبط بانفصال والديه، موضحا: "كان الطلاق على الطريقة الفرنسية، ثم أصبحا سعيدين بعد ذلك ويتفقان بشكل جيد على كل الأمور".

وأضاف: "إذا لم تنته الأمور بشكل جيد واستمر الشجار بين الجميع فماذا عسانا أن نفعل؟".

وأسهب: "كانت الأمور صعبة للغاية على شقيقي إيثان.. لقد عانى من طفولة صعبة لأنهم كانوا دوما يقولون له يا شقيق كيليان".

ولعب إيثان في باريس سان جيرمان خلال فترة تواجد شقيقه من 2017 إلى 2024، قبل أن ينضم إلى مواطنه ليل الصيف الماضي.
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مبابي

اسرار

الكرة الفرنسية

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