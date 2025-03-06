بعد غياب 17 شهرا.. نيمار يعود لمنتخب البرازيل

بعد غياب استمر 17 شهرًا بسبب الإصابة، عاد نيمار من جديد لقائمة منتخب البرازيل، الذي يستعد لمواجهتي كولومبيا والأرجنتين، في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

ولم ينضم نيمار لقائمة السامبا منذ تشرين أول 2023، وسبق وأن سجل 79 هدفا في 128 مباراة بقميص منتخب بلاده، وشارك من قبل في 3 نسخ لكأس العالم.

وعاد نيمار لصفوف سانتوس في الميركاتو الشتوي الماضي، بعدما منعته الإصابة من المشاركة بصورة منتظمة مع السعودي.

وجاءت قائمة منتخب كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر - بينتو - إيدرسون

الدفاع: دانيلو - جوليرمي أرانا - ويسلي - فانديرسون - جابرييل ماجاليس - ماركينيوس - ليو أورتيز - موريلو

الوسط: أندري - برونو جيماريش - جيرسون - ماتيوس كونيا - نيمار - جولينتون

الهجوم: جواو بيدرو - رافينيا - رودريجو - سافينيو - فينيسيوس جونيور - إيستيفاو

يذكر أن تحتل المركز الخامس في التصفيات برصيد 18 نقطة، وتستعد لاستقبال كولومبيا يوم 20 آذار، على أن ترحل لمواجهة الأرجنتين يوم 25 من الشهر ذاته.