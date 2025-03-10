فليك يرشح نجم برشلونة للكرة الذهبية.. من هو؟

وتأتي المباراة بعد أيام قليلة من الوفاة المفاجئة لطبيب برشلونة مينيارو، السبت الماضي.وقال فليك في الصحفي للمباراة: "أعتقد أن الفريق يدير الوضع بشكل جيد. نحن مركزون جدًا على المباراة".وتابع: "قلت بعد مباراة أن تلك كانت المباراة الأولى فقط. هم جيدون في التحولات وقد شرحت ذلك للفريق أيضًا".وأضاف: "الرئيس جاء إلى الملابس أمس وتحدث عن الوضع الحالي. أنا أيضًا تحدثت. إنها خسارة كبيرة. كان شخصًا رائعًا وطبيبًا كبيرًا".وأردف: "كان جزءًا مهمًا من نجاحنا. سنفتقده. لكن الفريق يريد أن يلعب من أجله. هذه الحالة مهمة. نحن مركزون على الفوز"وزاد: "الفريق يركز جيدا، ويجب علينا المضي قدمًا. إنه وقت مهم للنادي والجماهير... نريد أن نفعل ذلك بشكل جيد، وتحقيق الفوز أمر مهم".وتابع: "ليفاندوفسكي في كامل لياقته. لقد قررنا يوم السبت أن يرتاح، لأنه في التدريب قبل المباراة شعر ببعض التعب".وبشأن شعور المشجعين بأن الفريق تأهل بالفعل إلى ربع النهائي، قال فليك: "تركيزنا جيد جدًا، وقد تحدثنا عن هذا صباحا وفي المحاضرة عرضنا الجوانب الجيدة والسيئة من مباراة الذهاب، ومن جانبنا لا أحد يظن أن العمل قد انتهى. نريد أن نملك العقيدة الصحيحة".وواصل: "أعتقد أن واضح بشأن الطريقة التي يريد اللعب بها ونحن نعرف كيف نلعب أيضًا. لا وجود للمفاجآت".وسئل فليك هل تفاجأ بهدوء تشيزني في المباريات؟، فأجاب: "دائمًا ما أقول إنه حارس مرمى ناضج وذو خبرة وهادئ. شخصيته تساعدنا ويقوم بعمل رائع".وأردف: "رافينيا مرشح للكرة الذهبية بالطبع، إذا قدم موسمًا جيدًا قد يكون لديه فرصة. هو دائمًا يساعدنا كثيرًا، وإذا نظرت إلى الأهداف التي سجلها، ستلاحظ الجوع الذي يملكه. ترى ذلك، من الجيد أن تراه مركزًا بهذا الشكل. أنا سعيد بمستواه".واستطرد: "دائمًا يكون الأمر كذلك (خوض أهم أسبوع في الموسم)، كان الوضع كذلك عندما لعبنا ضد بايرن ثم ريال مدريد. كل المباريات مهمّة. نحن في فترة جيدة. لدينا معنويات عالية ونثق بأنفسنا، ويجب أن نواصل ذلك".واسترسل: "بنفيكا يمتلك فريقا به لاعبين رائعين. لديهم مدرب عظيم. يجب أن نكون مركزين بنسبة 100% ومن الأفضل ألا نفكر في المباراة الأولى".وأضاف: "علينا أن نفوز بالمباراة. مبارياتهم في دوري الأبطال خارج أرضهم كانت رائعة، ويجب أن نكون قلقين حيال ذلك".وأكمل: "عادة ما يضغطون في المقدمة. هم يفعلون ذلك بشكل جيد، وقد فازوا بالكثير من المباريات كزوار. يجب أن نركز على ذلك. كل شيء يعتمد على الاستحواذ، سواء في الهجوم أو الدفاع. يجب أن نضغط على المنافس، وهذا ما نريد القيام به".وختم: "قلت بالفعل إن دي ماريا كان أحد لاعبي المفضلين. لن أتحدث عن اللاعبين الذين لن يكونوا هنا. هو لاعب رائع ومؤثر رغم سنه".