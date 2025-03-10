تعرف على قصة يسرى على قمصان نهضة بركان

نيوز –

ظهر لاعبو نادي نهضة بركان بقميص خاص أثناء دخولهم للملعب قبل مواجهة نادي التطواني (2-0) يوم أمس الأحد، في الجولة 24 من الدوري للمحترفين لكرة القدم.

وارتدى لاعبو نهضة بركان قميصا أبيض اللون خلال دخولهم أرض الملعب، ظهرت عليه صورة طفلة صغيرة مع عبارة "يسرى، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته".

وأثارت تلك الحركة تساؤلات المتابعين حول من تكون تلك الطفلة اليافعة التي حمل لاعبو نهضة بركان صورتها، بعد تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل.

وكشفت مصادر قريبة من الفريق أن "يسرى هي طفلة مغربية توفيت بعد أن جرفتها مياه الفيضانات التي ضربت مدينة بركان مؤخرا".

وأضافت المصادر أن "لاعبي النهضة أرادوا في لفتة إنسانية مؤثرة، الدخول إلى أرض الملعب قبل مباراتهم ضد التطواني بقمصان تحمل صورة الطفلة يسرى، تعبيرا عن تضامنهم مع ضحية الفيضانات الأخيرة".

واجتاحت فيضانات مدينة بركان وتسببت في غرق رجل وابنته (يسرى) بعد أن جرفتهما السيول القوية داخل بالوعة للصرف الصحي، قبل أن يتم إنقاذ الأب فيما هلكت الطفلة غرقا.

يذكر أن نهضة بركان رفع رصيده إلى 59 نقطة ويحتل صدارة الدوري للمحترفين، متفوقا بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه الجيش الملكي.

ويحتاج نهضة بركان إلى نقطتين فقط في آخر 6 مباريات للتتويج رسميا بطلا للدوري للمرة الأولى في تاريخه، في حين سيلعب المباراة القادمة على أرضه ضد اتحاد تواركة، يوم السبت المقبل.