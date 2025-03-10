تعرف على قصة يسرى على قمصان نهضة بركان

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بعدسة السومرية.. الجبايش بعد الأمطار الأخيرة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-518917-638772141521015836.jpeg
تعرف على قصة يسرى على قمصان نهضة بركان
رياضة
2025-03-10 | 10:35
374 شوهد
السومرية
نيوز –
رياضي
ظهر لاعبو نادي نهضة بركان
المغربي
بقميص خاص أثناء دخولهم للملعب قبل مواجهة نادي
المغرب
التطواني (2-0) يوم أمس الأحد، في الجولة 24 من الدوري
المغربي
للمحترفين لكرة القدم.
وارتدى لاعبو نهضة بركان قميصا أبيض اللون خلال دخولهم أرض الملعب، ظهرت عليه صورة طفلة صغيرة مع عبارة "يسرى، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته".
وأثارت تلك الحركة تساؤلات المتابعين حول من تكون تلك الطفلة اليافعة التي حمل لاعبو نهضة بركان صورتها، بعد تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل.
وكشفت مصادر قريبة من الفريق أن "يسرى هي طفلة مغربية توفيت بعد أن جرفتها مياه الفيضانات التي ضربت مدينة بركان مؤخرا".
وأضافت المصادر أن "لاعبي النهضة أرادوا في لفتة إنسانية مؤثرة، الدخول إلى أرض الملعب قبل مباراتهم ضد
المغرب
التطواني بقمصان تحمل صورة الطفلة يسرى، تعبيرا عن تضامنهم مع ضحية الفيضانات الأخيرة".
واجتاحت فيضانات مدينة بركان وتسببت في غرق رجل وابنته (يسرى) بعد أن جرفتهما السيول القوية داخل بالوعة للصرف الصحي، قبل أن يتم إنقاذ الأب فيما هلكت الطفلة غرقا.
يذكر أن نهضة بركان رفع رصيده إلى 59 نقطة ويحتل صدارة الدوري
المغربي
للمحترفين، متفوقا بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه الجيش الملكي.
ويحتاج نهضة بركان إلى نقطتين فقط في آخر 6 مباريات للتتويج رسميا بطلا للدوري
المغربي
للمرة الأولى في تاريخه، في حين سيلعب المباراة القادمة على أرضه ضد اتحاد تواركة، يوم السبت المقبل.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
تطورات نوعية ونهضة غير مسبوقة.. وزارة الاعمار تدخل العراق بعصر العمران
11:00 | 2025-01-20
إنذار بركاني في هذه الدولة والسلطات تجلي السكان
10:20 | 2025-01-03
أجبرتهم إسرائيل على لبسها.. أسرى محررون يحرقون قمصانا (فيديو)
15:06 | 2025-02-15
لماذا منع بايرن ميونخ من ارتداء القميص الأحمر في دوري الأبطال؟
12:14 | 2025-02-10
يسرى
المغرب
+A
-A
اخترنا لك
بديل صلاح.. توتنهام ينافس ليفربول على صفقة
12:14 | 2025-03-10
بنفيكا يخسر نجمه أمام برشلونة
11:37 | 2025-03-10
بالوثيقة.. حل الهيئة الإدارية لنادي التضامن النجفي
10:38 | 2025-03-10
برشلونة وسانتوس يوجهان ضربة موجعة لنيمار.. ماذا حدث؟
10:33 | 2025-03-10
فليك يرشح نجم برشلونة للكرة الذهبية.. من هو؟
10:06 | 2025-03-10
خانته مع مدربها الشخصي.. انفصال حارس برشلونة عن زوجته
05:30 | 2025-03-10
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المحافظات التي قررت تعطيل دوام المدارس غداً
محليات
37.92%
16:13 | 2025-03-08
المحافظات التي قررت تعطيل دوام المدارس غداً
16:13 | 2025-03-08
الأنواء الجوية تحذر من جديد: الأمطار ستعود
محليات
16.56%
09:16 | 2025-03-09
الأنواء الجوية تحذر من جديد: الأمطار ستعود
09:16 | 2025-03-09
قرار حكومي يخص مالكي ثلاث فئات من المركبات
محليات
15.44%
12:02 | 2025-03-09
قرار حكومي يخص مالكي ثلاث فئات من المركبات
12:02 | 2025-03-09
"لا استطيع عدم اعلان موقف".. السيد الصدر يحذر إدارة سوريا ويحدد المطلوب من العراقيين
سياسة
10.52%
01:53 | 2025-03-09
"لا استطيع عدم اعلان موقف".. السيد الصدر يحذر إدارة سوريا ويحدد المطلوب من العراقيين
01:53 | 2025-03-09
عطلة للعراقيين الاحد
محليات
10.42%
09:56 | 2025-03-09
عطلة للعراقيين الاحد
09:56 | 2025-03-09
السفارة الأمريكية في العراق: استيراد الغاز الطبيعي خارج منظومة العقوبات
سياسة
9.14%
06:44 | 2025-03-09
السفارة الأمريكية في العراق: استيراد الغاز الطبيعي خارج منظومة العقوبات
06:44 | 2025-03-09
المزيد
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
شاهد بالفيديو.. سيول تجرف عجلة مدنية في ديالى
11:49 | 2025-03-10
جسر الفتحة يعيد ربط صلاح الدين بكركوك
06:11 | 2025-03-10
السيول تحاصر العوائل غرب كربلاء!
06:07 | 2025-03-10
خدمات متردية... أحياء الأنبار تغرق بمياه الأمطار!
06:05 | 2025-03-10
لا ألبسة كلاسيكية في كردستان اليوم.. الشراويل تملأ الشوارع والعقال العربي حاضر (فيديو)
03:32 | 2025-03-10
اندلاع نزاع عشائري في ميسان
13:32 | 2025-03-09
"طار وسقط ارضا".. حادث مروع في واسط
12:30 | 2025-03-09
بعد موجة الامطار الأخيرة.. هذا حال مديرية بلدية الدورة (فيديو)
11:31 | 2025-03-09
انهيار جزء من سقف مديرية تقاعد ذي قار على المراجعين
10:04 | 2025-03-09
شاهد بالفيديو.. انهيار جزء من بناية معهد للمكفوفين في البصرة
09:21 | 2025-03-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.