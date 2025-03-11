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إنريكي يرجح هذا الفريق لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا
رياضة
2025-03-11 | 06:02
940 شوهد
السومرية
نيوز ـ رياضة
رأى المدرب الإسباني
لويس
إنريكي أنّ الفائز من مواجهة فريقه
باريس
سان
جيرمان
الفرنسي مع
ليفربول
الإنكليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، سيبلغ المباراة النهائية.
ويحل
بطل
فرنسا
على متصدر الدوري الإنكليزي اليوم الثلاثاء في مباراة الإياب، بعد أن أهدر فوزاً عزيزاً في باريس، حيث تألق البرازيلي أليسون بيكر حارس
ليفربول
وقاد فريقه إلى الفوز في الدقائق الأخيرة 1-0.
وقال إنريكي لمراسلين: "رغم تخلفنا في مباراة الذهاب، سنلعب بطريقتنا منذ البداية. بصرف النظر عن النتيجة في باريس، لن نقوم بشيء مختلف".
وتابع مدرب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق: "خيارنا الوحيد هو الخروج والفوز وهذا ما يحفزنا. لا أعتقد أنّ لدى آرني سلوت (المدرب الهولندي لليفربول) شكوك حول تشكيلتنا الأساسية، وأنا لديّ أفكار حول تشكيلته أيضاً".
وأردف: "لن أفصح عن تشكيلتي وعن طريقة اللعب، لكننا سنشاهد فريقين من بين الأفضل في أوروبا، منافسين على اللقب، ومن سيتأهل من هذه المواجهة سيبلغ النهائي" في 31 أيار/ مايو في ميونيخ.
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