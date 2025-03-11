إنريكي يرجح هذا الفريق لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا

ويحل على متصدر الدوري الإنكليزي اليوم الثلاثاء في مباراة الإياب، بعد أن أهدر فوزاً عزيزاً في باريس، حيث تألق البرازيلي أليسون بيكر حارس وقاد فريقه إلى الفوز في الدقائق الأخيرة 1-0.وقال إنريكي لمراسلين: "رغم تخلفنا في مباراة الذهاب، سنلعب بطريقتنا منذ البداية. بصرف النظر عن النتيجة في باريس، لن نقوم بشيء مختلف".وتابع مدرب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق: "خيارنا الوحيد هو الخروج والفوز وهذا ما يحفزنا. لا أعتقد أنّ لدى آرني سلوت (المدرب الهولندي لليفربول) شكوك حول تشكيلتنا الأساسية، وأنا لديّ أفكار حول تشكيلته أيضاً".وأردف: "لن أفصح عن تشكيلتي وعن طريقة اللعب، لكننا سنشاهد فريقين من بين الأفضل في أوروبا، منافسين على اللقب، ومن سيتأهل من هذه المواجهة سيبلغ النهائي" في 31 أيار/ مايو في ميونيخ.