الأمن المصري يعتقل نجم منتخب الفراعنة السابق

وبحسب موقع "اليوم السابع"، تمكنت قوات الأمن من القبض على اللاعب السابق في القاهرة تنفيذا للحكم القضائي، حيث تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.يأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا النفقة، حيث تم تسليم إبراهيم سعيد إلى مركز الإصلاح والتأهيل لبدء تنفيذ مدة الحبس الصادرة بحقه.وكان إبراهيم سعيد، الذي لعب لمنتخب وعدد من الأندية المحلية والعربية، قد واجه قضايا قانونية متعددة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك قضايا تتعلق بالنفقة وخلافات أسرية.يذكر أن قضايا النفقة تشهد متابعة دقيقة من قبل الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحقوق المستفيدين، خاصة في حالات التأخر أو الامتناع عن الدفع.