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"يويفا" يحسم جدل إلغاء ركلة ترجيح ألفاريز
رياضة
2025-03-13 | 12:22
المصدر:
وكالات
2,424 شوهد
أصدر
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، بيانا يرد من خلاله على قرار إلغاء ركلة ترجيح
جوليان
ألفاريز، مهاجم أتلتيكو
مدريد
المثيرة للجدل.
ووصلت مباراة
ريال
مدريد
وأتلتيكو، أمس الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى ركلات الترجيح، ونفذ ألفاريز الركلة الثانية بنجاح، قبل أن يلغيها حكم اللقاء بسبب الفار للمسه الكرة مرتين.
وجاء في بيان يويفا: "استفسر أتلتيكو
مدريد
من
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم (يويفا) بشأن إلغاء ركلة الترجيح التي نفذها
جوليان
ألفاريز في نهاية مباراة دوري أبطال أوروبا أمس ضد
ريال
مدريد".
وأضاف البيان: "رغم صغر حجم الأمر، إلا أن اللاعب لمس الكرة بقدمه الثابتة قبل ركلها كما هو موضح في الفيديو المرفق، وبموجب القاعدة الحالية (قوانين اللعبة، المادة 14,1)، كان على مسؤول الفيديو (فار) إبلاغ الحكم بإلغاء الهدف".
وتابع البيان: "سيدخل
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم في مناقشات مع
الاتحاد الدولي
لكرة القدم ومجلس
الاتحاد الدولي
لكرة القدم، لتحديد ما إذا كان ينبغي مراجعة القاعدة في الحالات التي تكون فيها اللمسة المزدوجة غير مقصودة بشكل واضح".
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