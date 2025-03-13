"يويفا" يحسم جدل إلغاء ركلة ترجيح ألفاريز

أصدر لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، بيانا يرد من خلاله على قرار إلغاء ركلة ترجيح ألفاريز، مهاجم أتلتيكو المثيرة للجدل.

ووصلت مباراة وأتلتيكو، أمس الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى ركلات الترجيح، ونفذ ألفاريز الركلة الثانية بنجاح، قبل أن يلغيها حكم اللقاء بسبب الفار للمسه الكرة مرتين.

وجاء في بيان يويفا: "استفسر أتلتيكو من لكرة القدم (يويفا) بشأن إلغاء ركلة الترجيح التي نفذها ألفاريز في نهاية مباراة دوري أبطال أوروبا أمس ضد مدريد".



وأضاف البيان: "رغم صغر حجم الأمر، إلا أن اللاعب لمس الكرة بقدمه الثابتة قبل ركلها كما هو موضح في الفيديو المرفق، وبموجب القاعدة الحالية (قوانين اللعبة، المادة 14,1)، كان على مسؤول الفيديو (فار) إبلاغ الحكم بإلغاء الهدف".



وتابع البيان: "سيدخل لكرة القدم في مناقشات مع لكرة القدم ومجلس لكرة القدم، لتحديد ما إذا كان ينبغي مراجعة القاعدة في الحالات التي تكون فيها اللمسة المزدوجة غير مقصودة بشكل واضح".