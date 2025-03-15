رافينيا يضع شرطا لتجديد عقده مع برشلونة

يقدم اللاعب البالغ 28 عامًا مستويات فائقة مع في الموسم الحالي 2024-2025، وازدادت أسهمه بشدة ليصبح أحد أفضل لاعبي كرة القدم الأوروبية على الإطلاق.رغم أن عقد دياز يمتد إلى صيف 2027، فإن إدارة بقيادة الرئيس ، ترمي إلى تجديد عقده وتأمين خدماته، كخطوة استباقية.وحسب منصة (El Nacional) ، فقد اشترط الحصول على أكبر راتب من بين لاعبي برشلونة بأجر سنوي لا يقل عن 14 مليون يورو خاليًا من .واكدت تقارير، إن راتب اللاعب البرازيلي الحالي يناهز نحو 7.5 ملايين يورو خاليًا من ، أي أنه يطالب بمضاعفة أجره السنوي، من أجل إبرام عقد جديد.